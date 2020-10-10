Вратарь черногорцев Андрия Драгоевич посвятил победу Армении, с которой Азербайджан находится в состоянии вооруженного конфликта. 28-летний страж ворот выложил в сториз инфографику с результатом встречи и прикрепил хэштег #ДляАрмении.