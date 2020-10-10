Сборная Черногории нанесла поражение Азербайджану в матче группы C1 Лиги наций – 2:0.
Вратарь черногорцев Андрия Драгоевич посвятил победу Армении, с которой Азербайджан находится в состоянии вооруженного конфликта. 28-летний страж ворот выложил в сториз инфографику с результатом встречи и прикрепил хэштег #ДляАрмении.
Чемпионат Англии
Де Брёйне: «Месси в «Сити»? Если честно, мне плевать»
- Драгоевич с сентября выступает за «Алашкерт», а вообще играет в Армении с 2018 года.
- Конфликт в Карабахе тянется с 1988 года.
- В конце сентября 2020-го произошло очередное обострение.
Чемпионат Испании
Касильяс вспомнил, как Моуринью отреагировал на его сердечный приступ
Чемпионат Европы: отборочные матчи
Стерлинг осудил фанатов сборной Англии, освиставших Гомеса