Германия обыграла сборную Украины в матче Лиги наций – 2:1.
Голкипер украинской командой Георгий Бущан провел очень сильный матч, сделал несколько эффектных спасений, совершил 11 сэйвов, однако все его усилия были перечеркнуты дикой ошибкой.
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На 49-й минуте он сыграл на выходе после навеса с правого фланга, но не зафиксировал и не выбил мяч, а смахнул его точно на голову полузащитнику соперника – Леон Горецка мгновенно сориентировался и забил в пустые.
Счет стал 2:0, украинцы ответили лишь голом Руслана Малиновского с пенальти.
- Ранее два голкипера сборной Украины – Андрей Лунин и Юрий Панькив – сдали положительные тесты на коронавирус.
- В запасе на матч с Германией был Александр Шовковский – он завершил профессиональную карьеру в декабре 2016 года. За сборную он не играл с 2012-го.
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