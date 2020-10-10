Голкипер украинской командой Георгий Бущан провел очень сильный матч, сделал несколько эффектных спасений, совершил 11 сэйвов, однако все его усилия были перечеркнуты дикой ошибкой.

На 49-й минуте он сыграл на выходе после навеса с правого фланга, но не зафиксировал и не выбил мяч, а смахнул его точно на голову полузащитнику соперника – Леон Горецка мгновенно сориентировался и забил в пустые.