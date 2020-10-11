Кто посмотрит матч по ТВ
Сборная России неплохо вкатилась в Лигу наций, выиграв два стартовых матча, но перед контрольной игрой со шведами и после нее из-за коронавируса наметились серьезные проблемы в обороне. Сперва сомнительный тест на ковид сдали вратарь Маринато Гилерме и защитник Георгий Джикия, затем в их компанию отправился один из героев ЧМ-2018 Марио Фернандес. Все трое находятся в изоляции и не сыграют с Турцией.
После поражения от Швеции Станислав Черчесов сделал две дозаявки – в расположение команды прибыли голкипер «Краснодара» Матвей Сафонов и защитник тульского «Арсенала» Максим Беляев.
Проблемы турков менее ощутимы. Не в строю только нападающий «Эвертона» Дженк Тосун – он лечит травмированное колено с февраля 2020 года.
Лицом к лицу
- Россия и Турция играли между собой шесть раз (дважды – в товарищеских матчах).
- Четырежды Россия выиграла, два раза была зафиксирована ничья.
- Команды два раза встречались в Лиге наций – Россия выиграла со счетом 2:1 и 2:0.
- Сборные забивают друг другу немного, самый результативный счет – 2:1 в сентябре 2018 года.
- В двух матчах Лиги наций-2020/21 Россия взяла максимальные шесть очков, Турция – всего одно.
Ориентировочные составы
Россия
Турция
Котировки букмекеров
Победа России: 2,02
Ничья: 3,35
Победа Турции: 3,98
Сборная России редко уходит с поля без голов – в пяти из семи последних официальных домашних матчей футболисты Черчесова забивали минимум два мяча. На тотал больше 1,5 можно поставить с коэффициентом 1,47.
Есть смысл сделать ставку на гол Артема Дзюбы, который штурмует бомбардирский рекорд национальной команды. Зенитовец уже забил 26 мячей и сравнялся с Владимиром Бесчастных, до показателя Александра Кержакова осталось четырежды поразить ворота соперника. Коэффициент на успех Дзюбы – 2,50.
Артем Дзюба
Фото: Getty Images
Не стоит недооценивать и турков, которые забивали минимум один мяч в пяти из шести последних матчей на выезде. Гол гостей оценивается с кэфом 1,61.
Где смотреть
Первый канал монополизировал матчи сборной России и покажет его в 21:45 по московскому времени. На Eurosport.ru онлайн-трансляцию проведет Артем Мазилкин – обязательно заходи!