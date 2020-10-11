Кто посмотрит матч по ТВ

Сборная России неплохо вкатилась в Лигу наций, выиграв два стартовых матча, но перед контрольной игрой со шведами и после нее из-за коронавируса наметились серьезные проблемы в обороне. Сперва сомнительный тест на ковид сдали вратарь Маринато Гилерме и защитник Георгий Джикия, затем в их компанию отправился один из героев ЧМ-2018 Марио Фернандес. Все трое находятся в изоляции и не сыграют с Турцией.

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После поражения от Швеции Станислав Черчесов сделал две дозаявки – в расположение команды прибыли голкипер «Краснодара» Матвей Сафонов и защитник тульского «Арсенала» Максим Беляев.

Проблемы турков менее ощутимы. Не в строю только нападающий «Эвертона» Дженк Тосун – он лечит травмированное колено с февраля 2020 года.

Лицом к лицу

Россия и Турция играли между собой шесть раз (дважды – в товарищеских матчах).

Четырежды Россия выиграла, два раза была зафиксирована ничья.

Команды два раза встречались в Лиге наций – Россия выиграла со счетом 2:1 и 2:0.

Сборные забивают друг другу немного, самый результативный счет – 2:1 в сентябре 2018 года.

В двух матчах Лиги наций-2020/21 Россия взяла максимальные шесть очков, Турция – всего одно.

Ориентировочные составы

Россия

Турция

Котировки букмекеров

Победа России: 2,02

Ничья: 3,35

Победа Турции: 3,98

Сборная России редко уходит с поля без голов – в пяти из семи последних официальных домашних матчей футболисты Черчесова забивали минимум два мяча. На тотал больше 1,5 можно поставить с коэффициентом 1,47.

Есть смысл сделать ставку на гол Артема Дзюбы, который штурмует бомбардирский рекорд национальной команды. Зенитовец уже забил 26 мячей и сравнялся с Владимиром Бесчастных, до показателя Александра Кержакова осталось четырежды поразить ворота соперника. Коэффициент на успех Дзюбы – 2,50.

Артем Дзюба Фото: Getty Images

Не стоит недооценивать и турков, которые забивали минимум один мяч в пяти из шести последних матчей на выезде. Гол гостей оценивается с кэфом 1,61.

Где смотреть

Первый канал монополизировал матчи сборной России и покажет его в 21:45 по московскому времени. На Eurosport.ru онлайн-трансляцию проведет Артем Мазилкин – обязательно заходи!

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