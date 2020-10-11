Сборная России упустила победу над Турцией в матче Лиги наций – 1:1. На гол Антона Миранчука на 28-й минуте, гости отметили ударом Кенана Карамана на 62-й. А вот самое главное о прошедшей встречи:
Командные цифры
Товарищеские матчи
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- Это была седьмая игра России и Турции в новейшей истории. В предыдущих шести Россия одержала 4 победы при 2 ничьих.
- Первые четыре встречи России и Турции (+2=2-0) носили товарищеский характер. Впервые в официальных играх команды сошлись осенью 2018-го и тоже в рамках Лиги наций. Тогда дважды сильнее была команда Станислава Черчесова (2:1 на выезде, 2:0 дома).
- В этих семи матчах с турецкой командой Россия забила 8 мячей, пропустив трижды.
- Если вспомнить времена СССР, то статистика против турецкой команды еще более впечатляет: 16 побед, 2 ничьи и 2 поражения – в 20 матчах.
- Голевая серия сборной России достигла четырнадцати матчей (включая товарищеские). В этих матчах статистика забитых/пропущенных мячей – 41-14.
- Безвыигрышная серия турецкой сборной достигла четырех матчей.
Индивидуальные цифры
- Артем Дзюба провел 18-й матч в качестве капитана сборной России. Дзюбиньо обошел своего тренера по «Зениту» Сергея Семака и экс-защитника Василия Березуцкого, которые капитанили по 17 игр.
- Еще матч, и Дзюба догонит Романа Широкова и Игоря Акинфеева (19). Еще два – и сравняется с Алексеем Смертиным (20). До Андрея Аршавина далеко (39), до Виктора Онопко… число 86 скажет само за себя.
Антон Миранчук забивает в матче Россия – Турция
Фото: Getty Images
- Открывший счет в матче Антон Миранчук забил свой третий мяч за национальную команду и второй – в этом розыгрыше Лиги наций.
- Совместно с братом Алексеем у Миранчуков уже 8 голов за сборную России.
- Совпадение, но и Кенан Караман, сравнявший счет, тоже отличился за сборную Турции в третий раз.
Итоги
- После трех туров Россия возглавляет группу B3 с 7 очками. Следом идет Венгрия (6), у Турции 2 балла, у Сербии – 1.
- Антон Миранчук и Артем Дзюба с двумя голами делят третье место в таблице бомбардиров второго дивизиона. Не только друг с другом, но и еще с 7 личностями. Впереди только норвежцы Александер Эрлинг Холанн (6) и Сёрлот (3)
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