Сборная России была близка к продлению победной серии в рамках Лиги Наций, но в итоге упустила победу и сыграла вничью на своем поле с Турцией – 1:1. Матч прошел на стадионе «ВТБ Арена» в Москве.
В первом тайме у хозяев было преимущество на поле, но забила команда Станислава Черчесова лишь однажды. Счет на 28-й минуте открыл Антон Миранчук. Голевую передачу игроку «Локомотива» вырезал Роман Зобнин.
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Гости выправили сначала положение на поле, а в середине второго тайма – и на табло. Отличился Кенан Караман после удачного розыгрыша штрафного.
- Ранее Россия одержала две победы в двух матчах Лиги наций.
- 3 сентября команда Станислава Черчесова переиграла Сербию (3:1), 6 сентября – Венгрию (3:2).
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