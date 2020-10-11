Сборная Израиля потерпела поражение от национальной команды Чехии на своем поле в матче Лиги наций со счетом 1:2.
Первый гол во встрече получился комичным: защитник израильтян Йоэль Абу Ханна отдал пас своему вратарю Офиру Марциано, однако тот не смог остановить медленно катившийся мяч и пропустил его в ворота.
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- Эта победа стала для чехов второй в Лиге наций-2020/21. Ранее Чехия обыграла Словакию (3:1) и уступила Шотландии (1:2).
- Израиль в трех матчах турнира набрал два очка, сыграв вничью с Шотландией (1:1) и Словакией (1:1).
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