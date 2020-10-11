Сборная Израиля потерпела поражение от национальной команды Чехии на своем поле в матче Лиги наций со счетом 1:2.

Первый гол во встрече получился комичным: защитник израильтян Йоэль Абу Ханна отдал пас своему вратарю Офиру Марциано, однако тот не смог остановить медленно катившийся мяч и пропустил его в ворота.