Кажется, Антон Миранчук жаждет умчать за братом и подальше от РПЛ. В матче с Турцией полузащитник блистал лично и был важной тактической фигурой.

Правда, звездный перфоманс Миранчука улегся ровно в один тайм. После томных 15 минут коуч турков отыскал ключ к игре на скамейке запасных, а Черчесов замялся и странно реформировал состав – именно это лишило сборную третьей победы в Лиге наций подряд.

Лига наций 📹 Пушка Миранчука и еще 1 гол из противостояния России и Турции ЧАС НАЗАД

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Атака сборной России вновь повторила петербуржскую тактику «Дзюба и бегунки». Артем взял основную роль на мяче – постоянно открывался под забросы, чтобы сборная полегче выходила из обороны. Для этого Дзюба регулярно смещался в опорную зону Турции.

Дзюба сместился чуть ниже передней линии. Секундой ранее ему направили лонгбол, а своим движением Артем открыл зоны для партнеров Фото: Other Agency

Артем не окапывался в штрафной и с развитием атак. Он заваливался в соседние горизонтальные каналы, а иногда отходил во фланг. В таких ситуациях кто-то должен был заполнять зоны, оставленные центрфорвардом. Именно в этом амплуа был задействован Миранчук.

Атака России движется левым краем. Дзюба остался на правой стороне, чтобы стянуть защиту Турции и оставить зоны для партнеров Фото: Other Agency

Где-то рядом всегда оказывались Ионов и Кузяев, а в более радикальных эпизодах – даже Оздоев с Зобниным. Но всем им роль восполняющих шла в меньшей степени. Миранчуку же было комфортно: визуально он лучше понимал Дзюбу, пусть и выжал не так много из позиционных атак.

Блеснул Антон и без мяча. В первом тайме сборная пропагандировала активный прессинг. Иногда в передней линии оставался лишь Дзюба – Миранчук бежал восполнять и давил чуть ли не до Гюнока.

Миранчук вылетает на кипера Турции в прессинге Фото: Other Agency

В остальном же Антон сразу занимал место рядом с форвардом. Так Россия перестраивалась на защитные 4-4-2 с высокой передней линией и опорниками, которые всегда готовы броситься в давление.

Классическая позиция России без мяча. Дзюба и Миранчук занимают высокие позиции в линию Фото: Other Agency

Именно из такой ситуации родился момент Кузяева на 23-й минуте. Кажется, что в этой обстановке зачали и гол – телевизионщики слишком плохо показали момент, чтобы быть уверенным до конца.

На выходе Миранчук дал сборной два ключевых качества. В атаке он заполнял пространство вокруг Дзюбы – система с опорой на Артема рушится без таких игроков. В защите Антон заводил колючий прессинг, который сильно мешал Турции в первом тайме и привел к голу.

Наконец, против Турции Миранчук показал крутые атакующие цифры. Антон стал лидером России по передачам под удар (3) и обводкам (1 успешная на 2 попытки). Еще он на первом месте в атакующей группе по передачам (31) и касаниям (44). Все это говорит не только о качественной, но и о количественной нагрузке на игрока, с которой Антон справился.

Детали: Россия близка к провалу уже в следующем матче

Успехи Миранчука почти нивелировали глупые решения Черчесова по составу.

К 35-й минуте, когда Россия получила два крепких момента с левого фланга, стало очевидно: во-первых, атаковать можно, во-вторых, Турция не следит за правым краем защиты. Фулбек турков Джелик абстрагировался от Кузяева и презентовал ему сразу два удара.

Далер при этом смотрелся, как Воланд в Москве – слишком чужеродно для атаки России. Замысел Черчесова был понятен. Главнокомандующий сборной выпустил Кузяева под игру без мяча, подстраховку Жиркова и опорной зоны. Он не предвидел, что Турция поделится мячом и что за первый тайм Россия набьет вдвое больше моментов.

Полузащитник сборной России Далер Кузяев в матче Лиги наций против сборной Турции Фото: Getty Images

Но удивляет другое. В перерыве Гюнеш запустил в игру Ундера – вингер разрывал хозяев весь второй тайм. Черчесов ответил Черышевым – то есть снял осторожного игрока с подогретого фланга для атакующей альтернативы. Если проще, тренер России с первых минут выкатил более аккуратный состав, а когда оппонент решил прибавить на мяче, отказался от этого и полез с атакующей заменой.

Черчесов не в первый раз слабо корректирует состав. То же самое было в матче против Венгрии. При этом заметна деградация результатов. Если венгры почти отыгрались с 0:3, то турки уже сравняли счет. С такими заменами четвертый тур Лиги наций только закрепит тенденцию.

Лига наций Дзюба превзошел Семака, Россия забивает 14 матчей кряду. Главное о игре против Турции ЧАС НАЗАД