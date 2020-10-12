Лига А

После кошмара с французами сборная Украины практически реабилитировалась против Германии. Украинцы проиграли, но не разгромно, а со счетом 1:2. Единственный мяч в составе команды забил с пенальти Руслан Малиновский – он ответил на точные выстрелы Маттиаса Гинтера и Леона Горецки.

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Украина могла вырвать и ничью, если бы не обидная ошибка вратаря Георгия Бущана в эпизоде со вторым голом. На 49-й минуте он сыграл на выходе после навеса с правого фланга, но не зафиксировал и не выбил мяч, а смахнул его точно на голову Горецке, который мгновенно сориентировался и забил в пустые.

Испанцы со счетом 1:0 одолели Швейцарию – автором единственного мяча стал Микель Ойарсабаль. Хорваты расправились со шведами 2:1 – счет открыл нападающий ЦСКА Никола Влашич, а в составе Швеции ответил форвард «Краснодара» Маркус Берг.

Англичане мстили бельгийцам за два поражения на ЧМ-2018, и у них получилось, хотя счет с пенальти открыл Ромелу Лукаку. Англия ответила своим 11-метровым в исполнении Маркуса Рэшфорда, а затем порешал Мэйсон Маунт.

Унылые нули – у Португалии и Франции, у Нидерландов и Боснии/Герцеговины, у Польши и Италии. Дания переиграла Исландию в суровом скандинавском дерби (3:0),

Лиги B и С

Игроки РПЛ доказали, что играют почти в лучше лиге мира (после ФНЛ). Полузащитник «Ростова» Хорен Байрамян забил дебютный мяч за сборную Армении – это был его третий матч в национальной команде. Армяне сыграли 2:2 с Грузией, еще один мяч забил Генрих Мхитарян.

Первый хет-трик за сборную Норвегии оформил Эрлинг Холанн – он забил три мяча Румынии, а игра завершилась со счетом 4:0. Всего 20-летний форвард «Боруссии» забил шесть мячей в трех играх Лиги наций.

Израильтяне обидно проиграли Чехии – также из-за ошибки голкипера. Защитник Йоэль Абу Ханна отдал пас своему вратарю Офиру Марциано, однако тот не смог остановить медленно катившийся мяч и пропустил его в ворота.

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