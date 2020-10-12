Бывший главный тренер сборной России Гус Хиддинк отметил выступления за национальную команду 37-летнего игрока «Зенита» Юрия Жиркова, с которым работал в 2006-2010 годах. 12 октября футболист провел на поле все 90 минут в матче Лиги наций против сборной Турции, который завершился вничью.
«Я смотрел отрывки из матча между сборными России и Турции. Рад, что Юрий Жирков все еще играет! Я очень горжусь им, так же, как и капитаном команды Артемом Дзюбой», – заявил 73-летний Хиддинк в комментарии после матча. Его слова приводит ТАСС.
Лига наций
Миранчук почти привлек клубы из Европы. Но Черчесов все испортил
- Россия и Турция сыграли со счетом 1:1.
- В составе сборной Хиддинка Жирков завоевал бронзу Евро-2008.
Лига наций
Дзюба превзошел Семака, Россия забивает 14 матчей кряду. Главное о игре против Турции
Товарищеские матчи
Соболев: «Дзюба в раздевалке поздравил с первым голом за сборную»