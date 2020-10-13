Бывший тренер лондонского «Арсенала» поделился мнением о важности Лиги наций.
«Нам нужно избавиться от Лиги наций и придумать более ясные турниры, которые всем понятны. Если вы спросите людей на улице, что такое Лига наций, вы не найдете многих, кто сможет это объяснить. Нам нужно проводить как можно меньше соревнований. По чемпионату мира и чемпионату Европы раз в два года – такой формат лучше подходит для современного мира», – цитирует Венгера Bild.
Чемпионат Англии
«Арсенал» выплатил Озилу огромный бонус. Месут не играет с марта
- Через выступление в Лиге наций сборные могут получить место на главных международных турнирах – Евро и ЧМ.
- 70-летний Венгер ушел из «Арсенала» в 2018 году и находится без работы.
Чемпионат Англии
Магат: «В «Барсе» трофеи брал Месси, а не Гвардиола»
Чемпионат Англии
Венгер рассказал, как сорвался переход Роналду из «Спортинга» в «Арсенал»