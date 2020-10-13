«Нам нужно избавиться от Лиги наций и придумать более ясные турниры, которые всем понятны. Если вы спросите людей на улице, что такое Лига наций, вы не найдете многих, кто сможет это объяснить. Нам нужно проводить как можно меньше соревнований. По чемпионату мира и чемпионату Европы раз в два года – такой формат лучше подходит для современного мира», – цитирует Венгера Bild.