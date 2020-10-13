Сборная Украины под руководством Андрея Шевченко продолжает восхищать. После невыхода на ЧМ-2018, где лишь в последнем матче отбора он упустили шанс поехать в Россию, Шева привел украинцев к первому месту в группе Лиги наций и прямому выходу на Евро-2020 в группе с Португалией без единого поражения. Сейчас желто-синие отчаянно рубятся в элитной группе Лиги наций с Испанией, Германией и Швейцарией и уж совсем не выглядят мальчиками для битья.

7 октября, за шесть дней до матча с Испанией, сборная Украины проводила товарку с действующими чемпионами мира. Шевченко решил поставить на встречу ультраэкспериментальный состав: только у двух из 11 игроков старта было больше десяти матчей за сборную, четверо вообще дебютировали во встрече с французами. Понятно, что эксперимент был вынужденной мерой – много основных игроков не приехали в расположение по разным причинам. Но ровно в такой же ситуации можно было бы довериться оставшимся опытным игрокам – а Шева рискнул. Итоговые 1:7 вполне отражают реальную картину того матча – дебютанты и игроки без бэка в сборной не смогли показать уровень против хоть и нетоповой, но Франции.

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Тот же матч стал первым в национальной футболке и для кипера Георгия Бущана. Он в одного пропустил 7 мячей и, конечно, получил неслабый психологический удар. Возможно, удар был даже серьезнее, чем у Славы Малафеева с португальцами – к тому моменту вратарь «Зенита» уже сыграл на Евро. Бущан же получил слова поддержки, но они пришли не только от партнеров по сборной: ему лично позвонил и поддержал Мирча Луческу – главный тренер киевского «Динамо», за которое Бущан и выступает.

13 октября, на куда более значимый матч с испанцами Шева продолжил гнуть свою линию: в старте оказались тот же Бущан (2 матча – 9 пропущенных), 18-летний Забарный и 21-летний Миколенко в центре защиты, Зубков, Макаренко и Шапаренко с 14-ю матчами на троих. Еще месяц назад Испания вкатила четыре безответных мяча практически основной Украине, а тут – молодняк. Как по опыту, так и по возрасту. В такой ситуации Станислав Саламович бы даже не посмотрел в сторону парней, которые еще пылят в молодежной сборной и с присущим себе хладнокровием поставил бы очередной 27+ состав. Они знают, что делают. Андрей Николаевич пошел совсем по другому пути – и оказался прав.

Первый тайм был неидеален, но полсостава дебютантов и молодежи справились с задачей минимум куда лучше, чем основа – он не пропустили, качественно засушив игру на протяжении всех 45 минут. Без подходов к воротам соперника, без контратак и быстрех вылетов с подачей от ворот – желто-синие просто в 11 человек стояли у ворот и сдерживали штурм молодых и голодных испанцев. Главный герой первого тайма – все тот же Бущан. В своем третьем матче за сборную у него, наконец, поперло – три качественных сэйва после ударов с пары метров в упор, выходов 1-на-1 и выстрелов издали. У Георгия получалось все.



Второй тайм – это 45 минут восхищения. С первых секунд парни Шевченко понеслись вперед, а постоянные выпады пары Яремчук-Ярмоленко просто замучили левый фланг обороны испанцев. Там были и перехваты, и игры пяткой в штрафной, и комбинации во время контратак. Главное, что было у хозяев – это скорость. Банальное ощущение подсказывает, что наставник сборной Украины дал четкий план на игру: ждем, терпим – а теперь бежим.



Выход Виктора Цыганкова стал последним кусочком пазла, который собирал Шева: Яремчук игнорировал партнеров и совершал глупые действия у штрафной в одиночку, а на другом фланге Зубков просто не справлялся с давлением и чередовал удачные действия и дриблинг в коробке Де Хеа с грустными ударами мимо с убойных позиций.

22-летний Цыганков, которого можно назвать опытным, но еще молодым бойцом, сразу укрепил контратакующую мощь украинцев и спустя 11 минут и несколько проваленных атак (снова спасибо Яремчуку) выдал конфетку.



Бущан вынес мяч на Каравева, тот в одно касание головой отправил его Ярмоленко. Андрей сразу заметил открывание Цыганкова, пустил его вперед с перспективой на рандеву и Виктор не подвел: немного оторвался от защитника и шарахнул прямо под кипером «МЮ» с 25-30 метров. Дальше украинцы сделали хорошо то, что получалось у них на протяжении всего матча – грамотно отстоять в обороне и дождаться финального свистка. Получилось. Теперь у Украины есть первая победа на Испанией в истории сборной.





Миколенко и Забарный намертво отстояли у штрафной и не дали атаке испанцев во главе с Фати найти хотя бы несколько 100-процентных моментов – парни Луиса Энрике практически всегда были вынуждены быть из неудобных позиций. Зубков смог выдать несколько качественных действий, Макаренко и Шапаренко отлично крыли центр и помогали защитникам в пожирании всех атак. Бущан – главный герой матча, который после 9 пропущенных мячей в двух первых встречах стал настоящей стеной, а Цыганков в свои 22 – уже чуть ли не лидер сборной.

Доверие тренера свежей крови – ключ к успеху сегодняшней сборной Украины. Шевченко не боится настоящих экспериментов с составом, которые в моменте могут оказаться провальными, но в будущем привести к большим победам. К сожалению, того же сказать о тренере сборной России нельзя – в похожей ситуации с большим количеством больных и травмированных, Станислав Саламович все равно отдает предпочтение уже знакомым игрокам и с огромным нежеланием вводит новых футболистов в сборную.



Что будет, когда к Шевченко придут те парни, который год назад порвали всех на молодежном ЧМ в Польше? Очевидно, они получат свой шанс. Сегодня концепция доверия дала свои плоды: Шева позвал новичков, а потом победил испанцев. Теперь мы не одни такие.



Украина - Испания – 1:0

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