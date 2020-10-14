Сборная России проведет в Москве важнейший матч осени – игра с Венгрией будет ключевой с точки зрения турнирного положения. В группе Лиги наций после двух побед и ничьей Россия занимает первое место, но венгры отстают всего на одно очко. Победа принесет комфортную фору в четыре балла, ничья сохранит паритет, а поражение серьезно осложнит борьбу за лидерство.
Кто посмотрит матч по ТВ
Ситуация у сборной России до сих пор аховая – на коронавирусной изоляции после подозрительных тестов остаются вратарь Маринато Гилерме и защитники Георгий Джикия и Марио Фернандес. Правда, Гилерме на днях сдал отрицательную пробу, но в официальном твиттере команды упоминается, что подготовку к матчу с венграми продолжают 24 человека. Это как раз минус три плюс два новичка – Матвей Сафонов и Максим Беляев.
У Венгрии тоже есть потери, одна из них – 19-летний полузащитник «Зальцбурга» Доминик Собослаи. Юный талант – товарищ Гилерме, Джикии и Фернандеса по несчастью. Он тоже помещен на карантин по коронавирусу, причем еще в клубе. Еще один ударник нападения, Роланд Шаллаи, досрочно покинул команду по просьбе «Фрайбурга».
Лицом к лицу
- Россия и Венгрия провели шесть очных матчей: три официальных и три товарищеских.
- Официальные – сентябрьская победа в Лиге наций и квалификация ЧМ-1994.
- Венгры ни разу не выигрывали у России, лучший результат – ничья 1:1 в товарищеском матче.
- Последняя встреча завершилась со счетом 3:2 в пользу России – правда, изначально Венгрия проигрывала в три мяча.
- В предыдущем матче забили Антон Миранчук, Магомед Оздоев и Марио Фернандес.
Ориентировочные составы
Россия
Венгрия
Ставки букмекеров
Россия – 1,62
Ничья – 4,00
Венгрия – 5,40
Россия проиграла контрольный матч Швеции и сыграла вничью с Турцией, но коэффициент на победу команды Черчесова все равно зашкаливает – возможно, аналитики учли домашний фактор. Четыре матча подряд российские футболисты пропускают во втором тайме – следовательно, разумно поставить на гол Венгрии во второй половине за 2,5.
Артем Дзюба, сборная России по футболу
Фото: Getty Images
Так как матч стратегически важен с турнирной точки зрения, аналитики склоняются к небольшому числу забитых мячей. За 1,80 можно поставить на тотал меньше 2,5 мячей.
Где смотреть
Игру внезапно покажет не монополист Первый, а «Матч ТВ» – не перепутай! Встреча начнется в 21:45 по московскому времени. На Eurosport.ru – как всегда текстовая трансляция, которую проведет Сурен Аванесьян.