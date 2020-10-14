Сборная России проведет в Москве важнейший матч осени – игра с Венгрией будет ключевой с точки зрения турнирного положения. В группе Лиги наций после двух побед и ничьей Россия занимает первое место, но венгры отстают всего на одно очко. Победа принесет комфортную фору в четыре балла, ничья сохранит паритет, а поражение серьезно осложнит борьбу за лидерство.

Кто посмотрит матч по ТВ

Лига наций Хиддинк: «Рад, что Жирков еще играет. Очень горжусь им, как и Дзюбой» 12/10/2020 В 06:44

Ситуация у сборной России до сих пор аховая – на коронавирусной изоляции после подозрительных тестов остаются вратарь Маринато Гилерме и защитники Георгий Джикия и Марио Фернандес. Правда, Гилерме на днях сдал отрицательную пробу, но в официальном твиттере команды упоминается, что подготовку к матчу с венграми продолжают 24 человека. Это как раз минус три плюс два новичка – Матвей Сафонов и Максим Беляев.

У Венгрии тоже есть потери, одна из них – 19-летний полузащитник «Зальцбурга» Доминик Собослаи. Юный талант – товарищ Гилерме, Джикии и Фернандеса по несчастью. Он тоже помещен на карантин по коронавирусу, причем еще в клубе. Еще один ударник нападения, Роланд Шаллаи, досрочно покинул команду по просьбе «Фрайбурга».

Лицом к лицу

Россия и Венгрия провели шесть очных матчей: три официальных и три товарищеских.

Официальные – сентябрьская победа в Лиге наций и квалификация ЧМ-1994.

Венгры ни разу не выигрывали у России, лучший результат – ничья 1:1 в товарищеском матче.

Последняя встреча завершилась со счетом 3:2 в пользу России – правда, изначально Венгрия проигрывала в три мяча.

В предыдущем матче забили Антон Миранчук, Магомед Оздоев и Марио Фернандес.

Ориентировочные составы

Россия

Венгрия

Ставки букмекеров

Россия – 1,62

Ничья – 4,00

Венгрия – 5,40

Россия проиграла контрольный матч Швеции и сыграла вничью с Турцией, но коэффициент на победу команды Черчесова все равно зашкаливает – возможно, аналитики учли домашний фактор. Четыре матча подряд российские футболисты пропускают во втором тайме – следовательно, разумно поставить на гол Венгрии во второй половине за 2,5.

Артем Дзюба, сборная России по футболу Фото: Getty Images

Так как матч стратегически важен с турнирной точки зрения, аналитики склоняются к небольшому числу забитых мячей. За 1,80 можно поставить на тотал меньше 2,5 мячей.

Где смотреть

Игру внезапно покажет не монополист Первый, а «Матч ТВ» – не перепутай! Встреча начнется в 21:45 по московскому времени. На Eurosport.ru – как всегда текстовая трансляция, которую проведет Сурен Аванесьян.

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