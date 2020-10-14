Форвард сборной России Александр Соболев рассказал об адаптации в национальной команде и в очередной раз заявил, что не конфликтует с капитаном и коллегой по нападению Артемом Дзюбой.

– Твой предыдущий вызов в сборную получился даже слишком медийным. Сильно отвлекала, раздражала вся эта ситуация, тем более, как говорили и ты, и Дзюба, конфликта между вами как такового не было?

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– Если честно, то нет. Стараюсь вообще на такие вещи не реагировать. Конфликта, по сути, не было, поэтому все быстро забылось. Играем сейчас с Артемом в FIFA на приставке. Вот буквально за пять минут до вашего интервью он от меня вышел. Проиграл 580 тысяч отжиманий. Это серьезно. Не знаю, как он теперь будет долг отдавать. Ну, может, со временем подкачается маленько.

– Черчесов сказал, что в этот раз вызвал тебя в том числе, чтобы и поддержать. Насколько такая поддержка для тебя важна?

– Очень важна. В клубе последние четыре игры был на замене. Если честно, даже удивился, когда узнал про вызов. Был очень рад. Надеюсь, что смогу оправдать доверие тренера.

– Еще в сентябре Станислав Саламович говорил, что Соболев недостаточно комфортно чувствует себя в сборной. А уже на последней пресс-конференции он отметил, что ты органично влился в состав. Сам как считаешь, ты уже адаптировался в национальной команде?

– Не могу сказать, что адаптировался прямо на сто процентов. Но мне уже намного проще, со всеми уже общаюсь. Вливаюсь потихонечку.

– Как тебе атмосфера в сборной? Особенно, если учесть, что игроки приезжают из конкурирующих клубов.

– Конечно, это совсем разные вещи. В клубах мы – соперники, в сборной – лучшие друзья. Все же хотят побеждать, помогать своей стране. Обстановка очень дружная, – рассказал Соболев в интервью «Российской газете».

Соболев забил дебютный мяч за сборную России в контрольном матче против Швеции, но команда уступила со счетом 1:2.

Черчесов сперва не вызвал Александра на сентябрьские матчи из-за его неоднозначных отношений с Дзюбой.

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