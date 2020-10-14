Сборная России провела четвертый матч в Лиге наций. На этот раз команда Станислава Черчесова не справилась дома с Венгрией – 0:0.
- Россия не выиграла третий матч подряд. Последний раз подобная неудачная серия случилась на ЧМ-2018 (Уругвай (0:3), Испания (0:0), Хорватия (0:0).
- Прервалась 14-матчевая серия из игр, в которых команда Станислава Черчесова забивала хотя бы один мяч.
- Последний раз Россия не забивала два года назад – в матче Лиги наций против Швеции (0:2).
- В первом тайме Россия не нанесла ни одного удара в створ ворот сборной Венгрии.
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Артем Дзюба (сборная России) против Венгрии
Фото: Getty Images
- Юрий Жирков провел 97-й матч за национальную команду – до четвертого места в списке рекордсменов по количеству проведенных за сборную игр защитнику осталось 5 выходов на поле (у Василия Березуцкого 101 матч).
- Александр Соболев вышел на поле и подпортил статистику – теперь у него 1 мяч в двух матчах за команду.
- 30,8 – средний возраст игроков стартового состава сборной России в этом матче.
- Более возрастным состав российской команды был в 2015-м в товарищеской игре против Португалии. Тогда это помогло – выиграли 1:0.
- Антон Шунин провел второй матч на ноль за сборную России. Первый был в отборе к Евро-2020 против Сан-Марино (5:0).
- Впрочем, пропустить в этой встрече было очень проблематично – венгры так ни разу и не пробили в створ.
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