Полузащитник ЦСКА Никола Влашич отличился в матче Лиги наций между сборными Хорватии и Франции.

Счет в игре на 8-й минуте открыл нападающий «Барселоны» Антуан Гризманн. На 65-й Влашич выправил положение – принял пас от Йосипа Брекало и изящным ударом шведой не оставил шансов Уго Льорису.

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В конце второго тайма Килиан Мбаппе вывел Францию вперед – команда Дидье Дешама победила со счетом 2:1.

  • Месяц назад Франция и Хорватия встречались на «Стад де Франс», тогда «трехцветные» выиграли крупнее – 4:2.
  • Франция и Хорватия были соперниками по финалу чемпионата мира-2018 в России, тогда французы тоже одержали победу со счетом 4:2.

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