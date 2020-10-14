Полузащитник ЦСКА Никола Влашич отличился в матче Лиги наций между сборными Хорватии и Франции.
Счет в игре на 8-й минуте открыл нападающий «Барселоны» Антуан Гризманн. На 65-й Влашич выправил положение – принял пас от Йосипа Брекало и изящным ударом шведой не оставил шансов Уго Льорису.
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В конце второго тайма Килиан Мбаппе вывел Францию вперед – команда Дидье Дешама победила со счетом 2:1.
- Месяц назад Франция и Хорватия встречались на «Стад де Франс», тогда «трехцветные» выиграли крупнее – 4:2.
- Франция и Хорватия были соперниками по финалу чемпионата мира-2018 в России, тогда французы тоже одержали победу со счетом 4:2.
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