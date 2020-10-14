Полузащитник ЦСКА Никола Влашич отличился в матче Лиги наций между сборными Хорватии и Франции.

Счет в игре на 8-й минуте открыл нападающий «Барселоны» Антуан Гризманн. На 65-й Влашич выправил положение – принял пас от Йосипа Брекало и изящным ударом шведой не оставил шансов Уго Льорису.