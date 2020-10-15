Лига А

Главная сенсация трех групп – поражение Англии на Уэмбли от Дании (0:1). Главные события матча уместились в три минуты первого тайма: на 32-й Харри Магуайр грубо срубил Каспера Дольберга и заработал вторую желтую, а еще через пару мгновений Кайл Уокер стал автором пенальти в свои ворота. Кристиан Эриксен был беспощаден.

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Отыграться англичанам помешал смешанный состав (большинство лидеров остались в запасе) и поздние замены Гарета Саутгейта – атакующие Санчо и Кэлверт-Льюин появились на поле только на 73-й минуте. В итоге хозяева перестреляли датчан по ударам, но украсть хотя бы ничью не смогли. Еще и потеряли Риса Джеймса – тот получил красную за споры с арбитром уже после завершения матча.

Португалия, несмотря на отсутствие заразившегося COVID-19 Криштиану (он передал партнерам привет у телевизора), прервала серию из двух ничьих и размазала главных аутсайдеров группы – Швецию (3:0). Солировали игроки АПЛ: Бернарду открыл счет с передачи Жоты, после чего новичок «Ливерпуля» сделал дубль. Автором еще одного ассиста стал Жоау Канселу из «Сити».

Хорватия и Франция последние два раза играли со счетом 2:4, но на этот раз получилось ровно в два раза скромнее – 2:1 в пользу «трехцветных». Как и в последнем матче между командами, в составе французов первым отличился Антуан Гризманн. Никола Влашич, променявший товарняк ЦСКА с тульским «Арсеналом» (13 числа сыграли 1:1), на 64-й классно прошил Уго Льориса и забил во второй подряд игре за сборную, но это не помогло, ведь у французов есть Мбаппе.

Кстати, гости нанесли за матч всего три удара в створ и владели мячом лишь 49% времени. Но это не главное – три очка позволили догнать Португалию, у обеих сборных по 10 баллов и очный матч впереди.

Антуан Гризманн и Килиан Мбаппе в матче против Хорватии Фото: Getty Images

Роберт Левандовский промолчал в игре с Италией, но отыгрался на боснийцах, которым положил сразу два (3:0). Бельгия и Исландия забили трижды при четырех ударах в створ на двоих, Лукаку дублем (43-й мяч в 44 последних матчах за сборную) принес гостям победу – 2:1. Нидерланды не победили в четвертом матче подряд, на этот раз сыграв вничью с Италией (1:1).

Лига B

Россия нанесла 11 ударов по воротам Венгрии, но впервые за два года завершила матч без забитого мяча. Сколько бы не оправдывался Станислав Черчесов и не искал плюсы (подтянули в состав молодежь), итог один: унылые 0:0, ни одной победы дома за три матча. Греет лишь оставшееся за командой первое место в группе – венгры позади на одно очко, турки – на пять.

Такой расклад в группе 3 стал возможен благодаря ничьей Турции и Сербии (2:2). Причем матч получился огненным, как подобает стилю и характеру команд. Что нужно знать об этой игре: хозяева отыгрались с 0:2, которые горели на табло к 50-й минуте; на двоих соперники нанесли 14 ударов в створ – вратарям пришлось очень потрудиться.

В самой скучной с точки зрения количества голов группе 4 все стабильно: Уэльс в третий раз победил со счетом 1:0 (на этот раз Болгарию) и лидирует с 10 очками. Финны с таким же перевесом одолели Финляндию.

Самый впечатляющий камбэк дня за собой оставили футболисты сборной Израиля, а героем стал Эран Захави. Гамшик и Мак забили по голу в первом тайме, но 33-летний атакующий хавбек ПСВ с 68 по 89-ю положил три и похоронил соперника. На его счету 64 касания, 11 ударов по воротам (4 в створ), пять ключевых пасов и две успешные обводки из двух. Настоящий гений!

А еще в Лиге С

Хвича Кварацхелия снова заставил грустить фанатов «Локомотива», а заодно еще больше презирать руководство клуба. Грузинский полузащитник забил очередной потрясающий мяч и едва не принес сборной победу в гостях над Северной Македонией. Соперник спасся лишь на 93-й минуте с пенальти – 1:1.

Беларусь во второй раз обыграла Казахстан (2:0) и с семью очками вышла в лидеры группы 4.

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