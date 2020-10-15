В последний год фанаты отпустили слишком много шуток в адрес Юрия Жиркова. Защитник «Зенита» и заслуженный футболист сборной России в августе отпраздновал 37-й день рождения, а в сентябре стал вторым в списке самых возрастных игроков национальной команды после Сергея Игнашевича. Легендарный центрбек провел последний матч на ЧМ-2018 в 38 лет и 359 дней.

«Если я усну, проснусь через 100 лет и меня спросят, что сейчас происходит на левом фланге в сборной России, я отвечу: Жирков», – стилистически шутки над Юрием Валентиновичем почти не отличаются. Все зашло настолько далеко, что юморят в адрес защитника и партнеры по команде, и даже сам «Зенит». В ролике к старту в ЛЧ клуб назвал Жиркова «ветераном всех возможных войн», а Оздоев так ответил на вопрос о завершении карьеры: «Сколько еще буду играть? Догнать Жиркова будет тяжело. Я закончу, а он еще будет играть».

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Юрий Жирков в борьбе с двумя игроками сборной Сербии Фото: Getty Images

Можно сколько угодно насмехаться над цифрами в графе возраст, но одного факта не отменить: Юрий – лучший левый защитник страны с российским паспортом. В топ-клубах РПЛ на этой позиции выступают либо иностранцы, либо ребята, которые уступают Жиркову в трудоспособности и креативности.

«Кроме Жиркова больше некого ставить! Он лучший в сборной, кто может создать момент, навесить. Поэтому на него нагрузка такая большая», – отвесил комплимент Юрию перед матчем против Турции Александр Мостовой. Защитник подтвердил слова эксперта ярким перфомансом на поле: Жирков стал лидером по передачам (55), встречам с мячом (69), успешному дриблингу (2), в топ-3 по отборам, перехватам, выносам и выигранным воздушным дуэлям. Как напоминание, ветеран отыграл все 90 минут на третий день после полного матча против Швеции.

С венграми Юрий вновь вышел в старте и сыграл как всегда надежно, пусть и не так ярко: второе место по передачам (57, у Семенова 62), отборам (2), третий по касаниям (65, у Семенова 73) и лучший по перехватам (2). На цифрах явно сказалась ранняя замена на 66-й минуте. Но даже в этом случае Жирков не просто стал одним из лидеров по статистике, но и блестяще перекрыл весь фланг, что подтвердили тепловые карты.

Безусловно, активное влияние на результаты 37-летнего футболиста – не самое здоровое событие в футболе большой страны. Можно снова скатиться к критике Черчесова за недоверие молодым, а российских футбольных боссов смешать с грязью за ужасную подготовку кадров и развитие спорта №1, но кейс с Жирковым – точно не единственный в футболе. Даже на топ-уровне.

В центре обороны сборной Италии почти без замен играет 36-летний Джорджо Кьеллини. Защитник был травмирован большую часть 2020 года и после коронапаузы провел четыре неполных матча за «Ювентус», но все равно отбегал 90 минут в обоих матчах против Нидерландов. Разве в Серии А, которая вырастила сотни отличных защитников, не нашлось молодого игрока на замену подизносившемуся капитану «бьянконери»?

Если этого примера недостаточно, то в сборной Португалии до сих пор косит соперников Пепе. Лысому головорезу в феврале (то есть раньше, чем Жиркову) исполнится 38 лет, но несмотря на это после рестарта сезона он провел 17 полных матчей в составе чемпиона страны «Порту» и за сборную. «Я буду только за, если Пепе захочет играть за сборную до 50 лет», – такими репликами защитника поддерживают на родине.

«Пепе – замечательный слуга Португалии. Теперь он делится опытом с командой», – написал журналист BBC Гэри Ал-Смит. Эта же мысль прекрасно соотносится с Жирковым и его карьерой. Хотя защитнику и правда много лет (по футбольным меркам), он – большой пример для молодежи. Когда кто-то говорит об иностранцах, которых зовут в РПЛ в том числе для подъема уровня местных игроков, в качестве контраргумента необходимо приводить Юрия: ребята, у нас есть свой опытный парень с высоким уровнем игры и стальным характером, равняйтесь на него.

Кажется, в случае с Жирковым пора забыть про возраст и отложить шуткометы в сторону. Уровень его игры – ответ критикам и недовольным. Если тянет, так пусть играет хоть до 50, разве нет?

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