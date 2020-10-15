93-я минута домашнего матча с Венгрией – трибуны «ВТБ Арены» нырнули в тишину. Даже жесты Черчесова и досада Соболева не завели треть от максимума зрителей. Сборная России захотела протолкнуть последнюю атаку, но запнулась о чужой прессинг и родила метафору первым матчам в Лиге наций. Ленивая вылазка со своей половины тонко отразила состояние, в которое сборная погрузилась в октябре.

Все четыре схватки взвод Черчесова провоцировал на разные выводы. В игре с Сербией слегка повезло, выезд к Венгрии и прием Турции потускнели от замен, а последний матч заставил выть от скучной атаки. Итог: в игре России есть два пласта тактики. Радует только один.

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Позитив связан с прессингом. В случае сборной оценивать давление только по его интенсивности неправильно. Сделайте поправку на качество состава – поймете, что постоянно гонять по финальной трети неправильно. Нужен гибкий подход, чтобы где-то душить соперника от ворот, а где-то – уступать ради плотности в центре. В матчах Лиги наций Россия использовала оба метода.

Базовыми защитными схемами Черчесова стали 4-2-3-1 и 4-4-2. Первая включалась как с прессингом, так и без него. Например, в повторном матче с Венгрией 4-2-3-1 стала фундаментом плотного персонального давления – весь передний блок (3-1) лез на первую линию соперника. Зато в игре с Сербией 4-2-3-1 служила контролю над чужими полузащитниками.

4-2-3-1 в матче с Сербией – с уклоном на плотность в центре Фото: Other Agency

4-4-2 дарила меньшую универсальность. Эта защитная схема засветилась против Турции и привела к обязательному высокому давлению, а через него и к голу. При этом 4-4-2 могла выстраиваться разными способами. Главным ее архитектором стал Миранчук. Задачей Антона было оказаться на одном уровне с Дзюбой. Для этого он либо занимал высокую стартовую позицию, либо выскакивал из-за спины форварда в ходе обороны.

Миранчук вылетает на кипера Турции в прессинге Фото: Other Agency

Классическая позиция России без мяча. Дзюба и Миранчук занимают высокие позиции в линию Фото: Other Agency

С точки зрения цифр защитные схемы дали скромный выхлоп. Россия выиграла по числу ударов лишь в одном матче из четырех – этот факт косвенно вытекает из системы прессинга. С более эффективным давлением наверху сковывать соперников и не подпускать их к ударам стало бы проще.

Радует здесь именно адаптивность. Это фундамент, который должен вывести на нужную статистику. Чем чаще сборная будет бодаться с разноплановыми соперниками, тем лучше штаб будет понимать чужую структуру и выстраивать прессинг.

Но если в защите Черчесов – активный реформатор, то в атаке – боязливый ортодокс. Все четыре игры нападение России опиралось на одну стратегию – бей в Дзюбу.

Артем стал лидером сборной по ударам в трех из четырех матчей Лиги наций. В каждой игре этого отрезка Дзюба набивал свыше пяти успешных единоборств наверху. В октябрьских матчах этот показатель взмыл до 10 и 11, что удачно отражает растущую зависимость России от форварда.

Артем Дзюба в матче сборных России и Турции в Лиге наций Фото: Getty Images

Если в сентябре Черчесов пытался внедрить хоть какое-то разнообразие (например, с диагональными врываниями Бакаева против Сербии или широким фронтом на «Пушкаш Арене»), то спустя месяц пришел за конспектами к Семаку. Сегодня атака сборной проектируется ровно по плану «Зенита»: закинуть параболу на Артема, приставить к нему резвую десятку и наслаждаться.

Единственное отличие – в соперниках. В РПЛ банальность петербуржцев работает, но простоту сборной в Лиге наций раскусили. У всех соперников по группе есть защитник-шкаф. По одним лишь верхам вспоминаются Орбан из Венгрии, Демирал из Турции и Никола Максимович из Сербии. Каждый из них готов цепляться с Дзюбой, что уже подрывает атакующую тактику.

И если на старте Лиги наций Черчесов хотя бы тасовал десяток (с сербами, например, вышел Бакаев), то к третьему и четвертому туру он закрепил позицию за Миранчуком. В ответной игре с Венгрией Антон скис, пусть даже блистал матчем ранее.

Этот фактор усугубили странные замены. Как минимум в двух матчах – выезде в Венгрию и встрече с Турцией – рокировки Черчесова мощно ударили по игре. В первом случае коуч слишком усилил защиту, во втором – нелогично ослабил фланг. Апофеозом стал выход Мостового на 20 минут против турок.

Станислав Черчесов Фото: Getty Images

Приспособляемости тренера хватает только на базовые отрезки матчей. Черчесов умеет подстроиться до стартового свистка, но при малейших изломах начинает неумело менять игру. Даже в последнем матче Бакаев мало таскал мяч, а Соболев постоянно растекался по флангам – для яркого футбола им нужны иные условия. Черчесов же вбросил их в игру по наитию, без четких ролей и задач.

Выходит, что нынешняя сборная умело подстраивает прессинг, но банально атакует и не умеет меняться на ходу. Если в сентябре Россия дарила надежду на крепкий марш по группе и легкий подъем в Лигу А, то теперь картина смазалась.

К ноябрьскому перерыву команда подошла с двумя ничьими подряд. В календаре будут выезды к Турции и Сербии. Россия все еще на первом месте в группе, но рядом Венгрия – ее ждут две домашние встречи. Правда, после квалификации к Евро.

Подъем в Лигу А даст лишь первая строчка. С пробоинами в игре она легко выскользнет из рук.

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