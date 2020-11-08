Капитан сборной России Артем Дзюба не будет вызван в национальную команду на ноябрьские матчи.
«Мы всегда подчеркивали, что и на футбольном поле, и за его пределами все должны соответствовать уровню и статусу игрока национальной сборной. В связи с этим сегодня было принято решение не вызывать Артема Дзюбу на текущий сбор, чтобы оградить от излишнего негатива и напряжения как команду, так и самого футболиста. У Артема же будет время нормализовать ситуацию», – объяснил решение Черчесов, его слова приводит ТАСС.
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