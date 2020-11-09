Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов рассказал, что не общался с нападающим Артемом Дзюбой по поводу его исключения из состава национальной команды.

8 ноября стало известно, что Дзюба не будет вызван на ноябрьские матчи команды из-за появившегося днем ранее интимного видео. «Мы сказали, что в жизни бывает всякая ситуация. Постарались отодвинуть команду, и самому Артему надо время, чтобы прийти в себя, побыть в семье. Я с ним не говорил, с ним общались из тренерского штаба. Попросили, чтобы он достойно готовился к игре.

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Он изначально знал мое решение. Надо, чтобы все было максимально комфортно для всех сторон. Надеемся, что ситуация потом закроется. Он капитан команды, а мы легкомысленных решений не принимаем», – цитирует Черчесова ТАСС со ссылкой на пресс-службу Российского футбольного союза.

  • Дзюба – капитан сборной России и «Зенита». 8 ноября в матче 14-го тура РПЛ с «Краснодаром» (3:1) форвард вышел на поле без капитанской повязки, не реализовал пенальти и забил победный гол.
  • Сборная России 12 ноября проведет товарищескую игру против команды Молдавии. 15 и 18 ноября подопечные Станислава Черчесова на групповом этапе Лиги наций сыграют со сборными Турции и Сербии соответственно.

Черчесов вычеркнул Дзюбу из сборной России. Артема больше туда не позовут?

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