Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов рассказал, что не общался с нападающим Артемом Дзюбой по поводу его исключения из состава национальной команды.
8 ноября стало известно, что Дзюба не будет вызван на ноябрьские матчи команды из-за появившегося днем ранее интимного видео. «Мы сказали, что в жизни бывает всякая ситуация. Постарались отодвинуть команду, и самому Артему надо время, чтобы прийти в себя, побыть в семье. Я с ним не говорил, с ним общались из тренерского штаба. Попросили, чтобы он достойно готовился к игре.
Он изначально знал мое решение. Надо, чтобы все было максимально комфортно для всех сторон. Надеемся, что ситуация потом закроется. Он капитан команды, а мы легкомысленных решений не принимаем», – цитирует Черчесова ТАСС со ссылкой на пресс-службу Российского футбольного союза.
- Дзюба – капитан сборной России и «Зенита». 8 ноября в матче 14-го тура РПЛ с «Краснодаром» (3:1) форвард вышел на поле без капитанской повязки, не реализовал пенальти и забил победный гол.
- Сборная России 12 ноября проведет товарищескую игру против команды Молдавии. 15 и 18 ноября подопечные Станислава Черчесова на групповом этапе Лиги наций сыграют со сборными Турции и Сербии соответственно.