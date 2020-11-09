8 ноября стало известно, что Дзюба не будет вызван на ноябрьские матчи команды из-за появившегося днем ранее интимного видео. «Мы сказали, что в жизни бывает всякая ситуация. Постарались отодвинуть команду, и самому Артему надо время, чтобы прийти в себя, побыть в семье. Я с ним не говорил, с ним общались из тренерского штаба. Попросили, чтобы он достойно готовился к игре.