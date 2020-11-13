Пять раз в неделю примерно в одно и тоже время Джамбулат Миранчук выходит из метро «Крылатское» и по знакомому маршруту отправляется на свое рабочее место. Джамбулат – третий брат-близнец. Алексея и Антона видит редко. Он далек от футбола и спорта в принципе. У Джамбулата другие интересы. Он бармен.
«Честно говоря, мне как-то с детства не нравился спорт. Не любил я его. И Антон, и Алексей очень тяготели к нему. В школе и физкультуру сильно не любил. Мне больше нравилась история и литература… Как стал барменом? Ходил на курсы, ездил в Лондон на курсы барменов. Мне говорят, что у меня очень неплохо получается. Мне и самому нравится. Легкий доступ к алкоголю, хорошее общение, много красивых девушек. Особенно если они меня перепутают с Алексеем или Антоном», – рассказал нам Джамбулат о работе за стойкой бара, в котором проводит пять, а то и шесть дней в неделю, если приходится подрабатывать.
Важным моментом в жизни братьев стала весна 2018-го. Антон и Алексей выиграли чемпионат России с «Локомотивом», а Джамбулат успешно закончил «Лондонскую школу барменов». Тем летом братья в последний на сегодня раз отдыхали вместе. Джамбулат далек от мира роскоши, футбола и публичности.
«У ребят, конечно, денег много. Они могут себе позволить поехать и в Америку, и на Мальдивы. Еще в разные страны другие… У меня столько денег нет. Они, конечно, говорят, что могут оплатить поездку, но мне, честно говоря, не хочется. Но вот помню пять лет назад я их уговорил поехать на машине с палатками. Проехали практически весь юг России. Были в Феодосии, в Крыму, в Ялте… В Анапу тоже заехали. Говорят, что понравилось, но почему-то повторить не хотят».
На работе Джамбулата называют «третий брат». И, что самое интересное, его боссом сейчас является Иван Березуцкий – тоже третий брат-близнец легенд ЦСКА. Но они редко видятся, потому что Джамбулата не существует. И Ивана не существует.
Всем, кто поверил в каждое слово сверху хочется сказать, что реклама Роналдиньо, в которой он четыре раза подряд щелкнул в перекладину, тоже фейк. Простите. Всем понявшим отсылку к легендарной программе «Футбольный клуб» и сюжету про третьего брата Березуцкого – респект. С вами мы прощаемся, а остальным объясняем, откуда у Антона и Алексея появились десятки братьев, а под каждой новостью про них сотни шуток про Джамбулата, Дирола и Велкома и тысячи человек, которые до сих пор не понимают, что происходит.
Все началось с простых шуток про то, что в «Аталанту» за 14,5 млн евро обманом продали не того Миранчука. Алексей остался в России, а в Италию поехал Антон.
Антон и Алексей настолько мощно начали крушить за «Локомотив» и «Аталанту», что главный мем-паблик русского футбола ВГИК за несколько недель развили вселенную Миранчуков до уровня Marvel. Так оказалось, что в Италии на самом деле подписали Велкома Миранчука.
Потом появился Джамбулат Миранчук, который положил «Баварии».
Здесь уже начались сложности, но появились и новые Миранчуки.
Потом Дирол Миранчук начал монетизировать образ на рекламе жвачки.
Потом Зарубежье Миранчук попал на обложку советских газет.
Потом Да Миранчук не смог сказать «нет» включению в список Лжемиранчуков.
Потом Суперчук спустился с небес на Землю...
Говорят, что всего на планете сейчас 2024 брата.
Президент США Дональд Трамп призывал остановить подсчет новых Миранчуков, но было уже поздно.
Их появление не прекратится, пока Миранчуки – главные лица русского футбола. Единственный вопрос, какой Миранчук будет следующим?