«Для меня это действительно мечта, мне нечего добавить. Моя семья и моя жена счастливы. Благодарю партнеров по команде и персонал. Посвящаю эту ничью всей стране – маленькой, но имеющей большое сердце, а также моей семье, жене, моим друзьям и товарищам», – цитирует 33-летнего защитника Goal со ссылкой на San Marino RTV.