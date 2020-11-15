Футболист сборной Сан-Марино Данте Росси не сдержал слез после исторического достижения – команда впервые не проиграла два официальных матча аодряд.
«Для меня это действительно мечта, мне нечего добавить. Моя семья и моя жена счастливы. Благодарю партнеров по команде и персонал. Посвящаю эту ничью всей стране – маленькой, но имеющей большое сердце, а также моей семье, жене, моим друзьям и товарищам», – цитирует 33-летнего защитника Goal со ссылкой на San Marino RTV.
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- 13 октября футболисты из Сан-Марино сыграли нулевую ничью с Лихтенштейном, а 14 ноября таким же результатом завершился матч с Гибралтаром.
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