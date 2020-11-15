Кто посмотрит матч по ТВ
После нулей с Молдовой Станислав Черчесов не сменил гнев на милость и не вызвал в команду опального Артема Дзюбу. Александр Головин снова не вызван из-за травмы, а остальные в строю – в расположение сборной вернулись Антон Заболотный, Александр Ерохин и Даниил Лесовой, сперва сдавшие сомнительные тесты на коронавирус.
Нападение Турции тоже будет не в оптимальном составе – из-за дисквалификации не сыграет форвард основы Бурак Йылмаз. Зато в обойме главная звезда атаки: 23-летний Дженгиз Ундер из «Лестера».
Форма
Россия не побеждала больше двух месяцев – последняя победа датирована 6 сентября, когда со счетом 3:2 была обыграна Венгрия. Счет показывает, что победа не была уверенной – комфортно ведя с преимуществом в три мяча, сборная России чуть не лишилась двух очков.
Потом – поражение в контрольном матче со Швецией, 1:1 с Турцией (на гол Антона Миранчука ответил точным ударом Кенан Караман), две нулевые ничьи с Венгрией (Лига наций) и Молдовой (контрольный матч). Россия выглядит тяжело в атаке – пора реабилитироваться перед болельщиками.
Алексей Ионов, Антон Миранчук, Магомед Оздоев, Далер Кузяев, Россия
Фото: Getty Images
У турок в Лиге наций-2020 и товарищеских матчах нет ни одной победы: поражение от Венгрии, затем – подряд ничьи с Сербией, Германией, Россией, снова Сербией и Хорватией.
После четырех матчей Россия возглавляет третью группу Лиги B с восемью очками, семь набрала Венгрия. У турок – три балла, у сербов – два.
Лицом к лицу
- Кажется, что соперники играют друг с другом очень часто, но на самом деле провели всего пять матчей.
- Россия выиграла два раза, Турция – ни одного.
- Разница забитых/пропущенных мячей – 6:3 в пользу России.
- Крупнейшая победа России – 2:0 в Лиге наций 2018 года.
Ориентировочные составы
Турция
Россия
Ставки букмекеров
Турция – 2,56
Ничья – 3,20
Россия – 2,93
Коэффициенты на победу обеих команд примерно одинаковые, но аналитики сильнее верят в победу Турции – возможно, из-за фактора домашнего поля: когда как не сейчас добыть первую победу осени? Фаворитами турок назвал и экс-капитан сборной России Андрей Аршавин:
«Не скажу, что с трепетом жду игры, матч как матч. Придется трудно, как мне кажется, турки – фавориты в этой встрече», – сказал бронзовый призер Евро-2008 в эфире «Матч ТВ».
Андрей Аршавин празднует гол в ворота Голландии в четвертьфинале Евро-2008
Фото: Getty Images
Так как команды забивают друг другу традиционно мало, разумно поставить на тотал меньше 2,5 мячей с коэффициентом 1,72. Но, несмотря на небольшое число голов, Россия открывала счет в семи из девяти последних матчей. На это букмекеры дают коэффициент 2,24.
Где смотреть
После недолгой командировки на «Матч ТВ» главная команда страны возвращается на Первый. Трансляция начнется в 19:50 по московскому времени, за десять минут до стартового свистка.