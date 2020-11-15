Кто посмотрит матч по ТВ

После нулей с Молдовой Станислав Черчесов не сменил гнев на милость и не вызвал в команду опального Артема Дзюбу. Александр Головин снова не вызван из-за травмы, а остальные в строю – в расположение сборной вернулись Антон Заболотный, Александр Ерохин и Даниил Лесовой, сперва сдавшие сомнительные тесты на коронавирус.

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Нападение Турции тоже будет не в оптимальном составе – из-за дисквалификации не сыграет форвард основы Бурак Йылмаз. Зато в обойме главная звезда атаки: 23-летний Дженгиз Ундер из «Лестера».

Форма

Россия не побеждала больше двух месяцев – последняя победа датирована 6 сентября, когда со счетом 3:2 была обыграна Венгрия. Счет показывает, что победа не была уверенной – комфортно ведя с преимуществом в три мяча, сборная России чуть не лишилась двух очков.

Потом – поражение в контрольном матче со Швецией, 1:1 с Турцией (на гол Антона Миранчука ответил точным ударом Кенан Караман), две нулевые ничьи с Венгрией (Лига наций) и Молдовой (контрольный матч). Россия выглядит тяжело в атаке – пора реабилитироваться перед болельщиками.

Алексей Ионов, Антон Миранчук, Магомед Оздоев, Далер Кузяев, Россия Фото: Getty Images

У турок в Лиге наций-2020 и товарищеских матчах нет ни одной победы: поражение от Венгрии, затем – подряд ничьи с Сербией, Германией, Россией, снова Сербией и Хорватией.

После четырех матчей Россия возглавляет третью группу Лиги B с восемью очками, семь набрала Венгрия. У турок – три балла, у сербов – два.

Лицом к лицу

Кажется, что соперники играют друг с другом очень часто, но на самом деле провели всего пять матчей.

Россия выиграла два раза, Турция – ни одного.

Разница забитых/пропущенных мячей – 6:3 в пользу России.

Крупнейшая победа России – 2:0 в Лиге наций 2018 года.

Ориентировочные составы

Турция

Россия

Ставки букмекеров

Турция – 2,56

Ничья – 3,20

Россия – 2,93

Коэффициенты на победу обеих команд примерно одинаковые, но аналитики сильнее верят в победу Турции – возможно, из-за фактора домашнего поля: когда как не сейчас добыть первую победу осени? Фаворитами турок назвал и экс-капитан сборной России Андрей Аршавин:

«Не скажу, что с трепетом жду игры, матч как матч. Придется трудно, как мне кажется, турки – фавориты в этой встрече», – сказал бронзовый призер Евро-2008 в эфире «Матч ТВ».

Андрей Аршавин празднует гол в ворота Голландии в четвертьфинале Евро-2008 Фото: Getty Images

Так как команды забивают друг другу традиционно мало, разумно поставить на тотал меньше 2,5 мячей с коэффициентом 1,72. Но, несмотря на небольшое число голов, Россия открывала счет в семи из девяти последних матчей. На это букмекеры дают коэффициент 2,24.

Где смотреть

После недолгой командировки на «Матч ТВ» главная команда страны возвращается на Первый. Трансляция начнется в 19:50 по московскому времени, за десять минут до стартового свистка.

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