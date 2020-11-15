Полузащитник сборной Украины Александр Зинченко пожаловался на жесткую критику со стороны болельщиков после поражения команды от Германии в матче Лиги наций.

«Читая всю грязь, которая вылилась на меня и мою семью после вчерашней игры, в очередной раз убедился, какой у нас народ и как они умеют поддерживать.

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К счастью или сожалению, спрос уже такой, что ошибаться на чужой половине поля уже не позволительно. За потерю мяча на чужой половине поля, я повторюсь, люди желают тебе и твоей семье смерти.

Чувствуя ответственность за поражение на себе, обращаюсь к адекватным болельщикам, которых у нас, к сожалению, осталось мало. Нас всех с вами ждет финал, будьте с командой», – написал 23-летний Зинченко и закрыл инстаграм. Его слова приводит Tribuna.com.

Украинцы проиграли со счетом 1:3, хотя забили первыми.

После пяти туров Германия возлавляет группу 4 в Лиге А, Украина идет третьей с трехочковым отставанием.

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