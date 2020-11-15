Станислав Черчесов определился со стартовым составом на матч Лиги наций против Турции. С первых минут за сборную Россию сыграют:

Гилерме, Жирков, Кудряшов, Джикия, Семенов, Зобнин, Оздоев, Кузяев, Алексей Миранчук, Черышев, Заболотный.

Лига наций
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5 ЧАСОВ НАЗАД

Следите за матчем Турция – Россия по этой ссылке.

  • В первом матче в Москве команды сыграли вничью – 1:1.
  • Артем Дзюба пропускает матч из-за скандала вокруг его интимного видео.

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