Станислав Черчесов определился со стартовым составом на матч Лиги наций против Турции. С первых минут за сборную Россию сыграют:
Гилерме, Жирков, Кудряшов, Джикия, Семенов, Зобнин, Оздоев, Кузяев, Алексей Миранчук, Черышев, Заболотный.
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Россия не выигрывала 2 месяца. Турция – фаворит у букмекеров
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- В первом матче в Москве команды сыграли вничью – 1:1.
- Артем Дзюба пропускает матч из-за скандала вокруг его интимного видео.
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