Сборная России уступила команде Турции в матче Лиги наций при неоднозначном судействе Шимона Марчиняка. Польский арбитр выписал спорную красную карточку Андрею Семенову в первом тайме при счете 1:0 в пользу России, а потом поставил левый пенальти, с которого хозяева забили победный мяч.
Возмущены были не только русские болельщики, но и соотечественники Марчиняка и даже сторона победителей.
«Шимон Марчиняк попал под очарование Стамбула».
«Судья Марчиняк, лучше вам производить замены. Вы сегодня куда полезнее, чем Гюнеш», – просил во время игры
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@dogucanengin тоже поставил Марчиняка выше главного тренера турецкой сборной:
«Если мы поедем на Евро-2020 с Шенолом Гюнешом, давайте возьмем еще польского арбитра. Иначе горе нам».
«Архитектор победы – польский арбитр Шимон Марчиняк».
«Давайте дадим Марчиняку турецкое гражданство…» – предложил @Yunus0814.
«Рекомендую вписать «Марчиняк» в поисковике. Турецкие твиты о нем – это один больший вин. Может быть, даже гражданство получит».
На матче не было ВАР, однако польские пользователи отметили, что Шимон Марчиняк в любом случае игнорирует современные технологии.
– Что творит Марчиняк в матче России... Дайте ВАР в Лигу наций, потому что я этого не вынесу.
– Марчиняк, даже когда у него есть ВАР, сам принимает такие решение, – написал @TOLERI2.
«Марчиняк не пользуется ВАР. А то, что он пьет, известно уже давно».
И еще интересный диалог:
– У меня сегодня сложилось впечатление, что нашего арбитра турки просто купили. Сомнительная красная для Семенова, а теперь пенальти из полнейшей жопы.
– Марчиняк – по просто слабый судья.
Конспирология от @Mateusz_Ozog:
«Шимон Марчиняк, вероятно, получил перед матчем талон на 1000 кебабов с бараниной, а в перерыве турки для уверенности добавили еще 500 штук с говядиной».
В первом тайме турецкое издание FutbolArena предложил подписчикам выбрать лучшего игрока первого тайма. Ответы в стиле «арбитр», «Марчиняк», «польский судья» встретились неоднократно:
- Прежде сборная России никогда не проигрывала Турции.
- Россия сохранила первое место с 8 очками после неудачи в Стамбуле, но может его потерять, если вечером Венгрия (7 баллов) выиграет у Сербии.