Сборная России уступила команде Турции в матче Лиги наций при неоднозначном судействе Шимона Марчиняка. Польский арбитр выписал спорную красную карточку Андрею Семенову в первом тайме при счете 1:0 в пользу России, а потом поставил левый пенальти, с которого хозяева забили победный мяч.

Возмущены были не только русские болельщики, но и соотечественники Марчиняка и даже сторона победителей.

Лига наций 🔥 Заболотный – в основе на Турцию 2 ЧАСА НАЗАД

«Шимон Марчиняк попал под очарование Стамбула».

«Судья Марчиняк, лучше вам производить замены. Вы сегодня куда полезнее, чем Гюнеш», – просил во время игры .

@dogucanengin тоже поставил Марчиняка выше главного тренера турецкой сборной:

«Если мы поедем на Евро-2020 с Шенолом Гюнешом, давайте возьмем еще польского арбитра. Иначе горе нам».

«Архитектор победы – польский арбитр Шимон Марчиняк».

«Давайте дадим Марчиняку турецкое гражданство…» – предложил @Yunus0814.

«Рекомендую вписать «Марчиняк» в поисковике. Турецкие твиты о нем – это один больший вин. Может быть, даже гражданство получит».

На матче не было ВАР, однако польские пользователи отметили, что Шимон Марчиняк в любом случае игнорирует современные технологии.

– Что творит Марчиняк в матче России... Дайте ВАР в Лигу наций, потому что я этого не вынесу.

– Марчиняк, даже когда у него есть ВАР, сам принимает такие решение, – написал @TOLERI2.

«Марчиняк не пользуется ВАР. А то, что он пьет, известно уже давно».

И еще интересный диалог:

– У меня сегодня сложилось впечатление, что нашего арбитра турки просто купили. Сомнительная красная для Семенова, а теперь пенальти из полнейшей жопы.

– Марчиняк – по просто слабый судья.

Конспирология от @Mateusz_Ozog:

«Шимон Марчиняк, вероятно, получил перед матчем талон на 1000 кебабов с бараниной, а в перерыве турки для уверенности добавили еще 500 штук с говядиной».

В первом тайме турецкое издание FutbolArena предложил подписчикам выбрать лучшего игрока первого тайма. Ответы в стиле «арбитр», «Марчиняк», «польский судья» встретились неоднократно:

Прежде сборная России никогда не проигрывала Турции.

Россия сохранила первое место с 8 очками после неудачи в Стамбуле, но может его потерять, если вечером Венгрия (7 баллов) выиграет у Сербии.

Лига наций Россия не выигрывала 2 месяца. Турция – фаворит у букмекеров 9 ЧАСОВ НАЗАД