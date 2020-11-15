Первое поражение сборной России в этой Лиге наций получилось максимально болезненным. Если отталкиваться только от результата, то 2:3 в Стамбуле – безусловный провал (до этого у турок было 0 побед). Но люди, смотревшие рубку на стадионе «Фенербахче», вряд ли назовут поражение безвольным.

Во-первых, на итоговый счет максимально повлияла одна ошибка. Оздоев накосячил в передаче назад – Семенов спасал команду фолом и нарвался на прямую красную карточку. До 24-й минуты игра полностью находилась под контролем Черчесова, а хозяева вообще не добирались до штрафной Гилерме – случайное удаление полностью перевернуло встречу.

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К тому же решение рефери многие подвергли сомнению. Конечно, нарушение Семенова никто не оспаривает, но было ли оно фолом последней надежды? Рядом мчался Джикия, да и игрок сборной Турции не был в штрафной. Марчиняка не поняли даже турки и поляки.

Во-вторых, в шоке сборная России находилась всего 10 минут. Но в этом главная проблема матча: как главный тренер допустил такое уныние и не исправил его перестановками? По первому голу Турции вопросов нет – Караман сравнял счет максимально оперативно, и русские футболисты банально могли не перестроиться.

Но дальше последовал просчет коуча: хозяева откровенно возили соперника, и гол очевидно назревал. Черчесов понадеялся на удачу и прогадал – турки за пять минут создали непозволительно много и все же забили второй. Только после этого Саламыч выпустил Караваева и перестроился. Почему не после первого гола Турции?

Денис Черышев, сборная России Фото: Getty Images

В-третьих, на первый вновь вышел судья. Если удаление Семенова хотя бы спорное, то пенальти от Марчиняка – левак. Не потребуется множества повторов, чтобы понять, что Кузяев играл в мяч. Третий гол практически убил интригу – кто в здравом уме в большинстве упустит домашнюю победу в два мяча? Игра была сделана.

В-четвертых, сборную Россию вновь подвела реализация. Команда Черчесова могла хоронить Турцию в первом тайме первого матча, но много растранжирила и довольствовалась ничьей. В Стамбуле случилось нечто подобное: даже при 1:2 и в меньшинстве Россия несколько раз могла сравнивать счет. Например, будь Оздоев хладнокровнее при выходе один на один, то на табло горели бы две двойки, а момента с пенальти просто не возникло.

Даже в смертельной ситуации парни показали характер: отыграли один мяч и придавили турок. Если бы на трибунах были фанаты, они бы краснели за своих: Турция 70 минут играла в большинстве, получила левый пенальти и вела дома в два мяча, но жалко прижалась к штрафной. В конце матча турки тянули время и играли на отбой, будто это они имели на игрока меньше. Во втором тайме Россия больше владела мячом (54% на 46%) и чуть уступила по ударам (9 против 10).

Забить третий и спасти матч у России не вышло, хотя моменты возникали. Поражение останется в таблице, и никто не вспомнит о спорном судействе, удалении и нереализованных моментах. Или это достойное оправдание?

ПОРАЖЕНИЕ ОТ ТУРЦИИ – ЭТО... достойно, учитывая обстоятельства все равно провал

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