Сборная Казахстана потерпела на выезде поражение от Албании в матче группового этапа Лиги наций со счетом 1:3.
К 23-й минуте казахстанская команда пропустила второй гол. Сразу после этого гости разыграли мяч с центра, и Абат Аймбетов тут же запустил его в ворота.
Лига наций
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- Казахстан с 4 очками занимает последнее место в группе 4 Лиги С. Лидирует Беларусь (10), следом идут Албания (8) и Литва (4).
(Фото: официальный сайт Казахстанской федерации футбола)
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