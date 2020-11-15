Сборная Казахстана потерпела на выезде поражение от Албании в матче группового этапа Лиги наций со счетом 1:3.

К 23-й минуте казахстанская команда пропустила второй гол. Сразу после этого гости разыграли мяч с центра, и Абат Аймбетов тут же запустил его в ворота.