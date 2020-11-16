Сборная России провела без Артема Дзюбы два матча – сыграла вничью с Молдовой и обидно уступила Турции. С турками в Лиге наций явно помешало неоднозначное судейство, но что насчет Дзюбы? Может, с ним бы команда выиграла и набрала три очка? Мнения разделились.

«Без Дзюбы команда беззубая. Его не хватает. Нужно возвращать Дзюбу», – заявил певец и болельщик «Зенита» Михаил Боярский.

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«Считаю, нам не хватило Дзюбы – давил бы, нагнетал, – еще одно мнение из Петербурга – от комментатора Геннадия Орлова. – Артем и прикрикнуть может на партнеров, и сам организовать атаку, оттягивает на себя защитников. Это – фигура. Фактически мы сделали туркам подарок, не взяв Артема.

Да и с Сербией без него придется на поле выходить. Но почему? Кто-то может мне это объяснить? Что случилось-то? Главный тренер считает, что ему надо отдохнуть? Ну Артем уже пропустил два матча – и как сыграла сборная? Черчесов «горит»!

Артем Дзюба и Станислав Черчесов, сборная России Фото: Getty Images

И я не уверен, что с сербами мы без Дзюбы добьемся положительного результата. Боюсь, балканцы нас «не отпустят» – с такими-то дырами в обороне, обрезами. Что получаем на выходе? Команда теряет очки, баллы, опускается в рейтинге ФИФА. Не взяв Дзюбу, Черчесов наказал сборную. Вот в чем весь парадокс. И причем повод был более чем сомнительный. Мы же узнаем сейчас разные подробности. Выходит, те, кто вбросил это видео в Сеть, добились своего? Так? Хм. Тогда зачем идти на поводу футбольных террористов? Не понимаю… Против «Краснодара» Дзюба действовал очень полезно».

«Заболотный не Дзюба, а Семенов откровенно поднасрал», – лаконичен депутат Госдумы Игорь Лебедев.

Другое мнение – у экс-футболиста сборной и бронзового призера Евро-2008 Динияра Билялетдинова.

«Мне не кажется, что сборная испытывает нехватку Дзюбы. Национальная команда не должна зависеть от одного игрока. У нас есть футболисты, которые замещают его в этой схеме уже давно. Нельзя сказать, что все сложилось бы по-другому при его присутствии на поле», – заявил Билялетдинов.

18 ноября Россия сыграет с Сербией – это заключительный матч группового этапа Лиги наций.

В случае победы команда отберется в элитный дивизион.

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