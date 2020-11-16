Бывший нападающий сборной России Роман Павлюченко раскритиковал судейство в матче Лиги наций против Турции. Игру обслуживал поляк Шимон Марчиняк.

«Вчерашние арбитры матча – негодяи. Обидно, когда выходят играть в футбол, а тут появляется человек в черной форме, начинает свой концерт и этим влияет на результат матча.

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Польский арбитр внаглую убил вчера нашу сборную. Он ставит пенальти, которого близко не было. Удалил Семенова, которого ни за что не надо было удалять. Просто не понимаю, как так можно влиять на игру и на результат, еще и чувствовать после этого себя хорошо. Можно сделать вывод, что польские арбитры убили игру. Поляки русских не любят, это сразу было видно по матчу», – цитирует 38-летнего Павлюченко Sport24.

Роман Павлюченко Фото: Getty Images

Слова Романа вызвали неоднозначную реакцию в соцсетях и комментариях, поэтому он объяснил высказывание.

«Ни в коем случае мои слова не были адресованы польской нации, где у меня много друзей. Я не из тех людей, которые смешивают политику. На таком уровне любому арбитру непозволительно делать подобные ошибки, которые вчера сделал Марчиняк.

Для меня остается загадкой, почему в Лиге наций нет ВАР, в такие спорные эпизоды на уровне сборных ВАР должен присутствовать. Поэтому хочется сказать, что ужасное вчерашнее судейство было адресовано именно главному арбитру Шимону Марчиняку. Поэтому речь шла именно конкретно о человеке, который вчера был главным арбитром. У меня есть хорошие польские ребята, с кем я играл и до сих пор хорошо общаюсь», – сказал Павлюченко.

Россия проиграла Турции со счетом 2:3, пропустив все мячи в меньшинстве.

18 ноября состоится матч против Сербии – в случае победы сборная России выйдет в элитный дивизион Лиги наций.

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