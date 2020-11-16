Беспрецедентный случай произошел со сборной Норвегии в Лиге наций. Местный минздрав запретил национальной команде уезжать на решающие матчи против Румынии и Австрии.

Что произошло

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Защитник «Галатасарая» Омар Эльабделлауи сдал положительный тест на коронавирус и подставил команду. Во всех сборных в подобных случаях больного изолируют от партнеров, но у норвежского минздрава правила слишком суровые. Чиновники приказали закрыть всю команду и запретили ей выезжать в Румынию и Австрию.

Это оказалось шоком для всех – для футболистов и Федерации футбола Норвегии. Игроки и чиновники просили минздрав смягчить правила и изолировать только Эльабделлауи, обещая исполнять все правила дистанцирования.

У нас есть шанс выйти в дивизион A Лиги наций, чтобы играть с лучшими командами Европы. Мы можем попасть во вторую корзину при жеребьевке квалификации ЧМ-2022. Если не сыграем с Румынией и Австрией, это разрушит наши спортивные амбиции.

Не помогло – Холанну, Эдегору и другим приказали оставаться дома.

Что сделали норвежцы

Они собрали новую команду! На игру с Австрией (пройдет 18 ноября) полетят футболисты, которые не находились в изначальной команде с зараженным Эльабделлауи. Большинство новичков выступает в иностранных чемпионатах – в Норвегии играет только Ветон Бериша.

Футболисты обновленной сборной в сумме провели лишь 38 встреч за национальную команду. И 23 из них на счету одного Матса Дэли. Для многих – это исключительный шанс сыграть за страну. Например, вот реакция Рубена Габриэльсен из «Тулузы».

Рулить командой будет тренер молодежной сборной Лейф Смеруд: «Несмотря на необычные обстоятельства, я с нетерпением жду встречи с футболистами, которые в сложной ситуации откликнулись на наш призыв помочь сборной. Сейчас наша задача собраться и подготовиться к игре в Австрии».

Какие расклады в группе

За два тура до конца Австрия и Норвегия делили первое место – у них было по девять очков. На встречу с Румынией норвежцы уже не успели – игра отменена. Теперь уже УЕФА решит, как быть с этим матчем. В регламенте нет пункта об автоматическом технаре – функционеры попытаются перенести встречу. Если не получится, то Норвегии светит 0:3.

Матч с Австрией станет решающим: если хозяева разберутся с норвежским резервом, то скандинавов не спасет даже перенос игры с Румынией. После победы над Северной Ирландией 15 ноября австрийцы опережают прямого конкурента на три очка.

Нечто похожее в 2018-м произошло со сборной Дании. Тогда за главную команду страны сыграли любители.

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