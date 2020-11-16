Изначально планировалось, что на матче Сербия – Россия будет работать польская бригада во главе с Даниелем Стефанским. Но УЕФА заменили ее на англичан во главе с Энтони Тейлором. В его бригаду войдут ассистенты Гари Бесвик и Адам Нанн. Резервный рефери – Матей Юг.
Возможно, это связано со спорной работой Шимона Марчиняка на матче Турция – Россия. Поляк на 24-й минуте показал прямую красную карточку Андрею Семенову, а в начале второго тайма ошибся с назначением пенальти в ворота Маринато Гилерме.
В российских медиа появились гневные комментарий в адрес Шимона.
«С 24-й минуты он надел на себя турецкую майку и помогал этой сборной выиграть», – сказал экс-игрок сборной России Владимир Быстров.
«Арбитры – негодяи. Поляки русских не любят, было видно», – добавил экс-спартаковец Роман Павлюченко.
А вот еще комментарии о судействе Марчиняка. Его не поняли даже в Польше и Турции.
- После пяти туров Россия и Венгрия делят первое место, набрав по 8 очков.
- Победа над Сербией выведет команду Станислава Черчесова в дивизион А.
- Матч пройдет 18 ноября и начнется в 22:45 (мск).