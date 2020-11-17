Кто посмотрит матч по ТВ

У команд на двоих только одна потеря – Серхио Бускетс пропустит матч из-за травмы, полученной во встрече против Украины. Остальные вроде как здоровы, но кто знает, когда и при каких обстоятельствах у кого-то проявится коронавирус.

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Форма

Сборная Испании поймала неприятную серию – «Фурия Роха» не выигрывает три матча кряду. После минимального поражения от Украины в Лиге наций команда Луиса Энрике дважды сыграла вничью – с Нидерландами в товарищеском матче и со Швейцарией в ЛН. Причем мира в последнем матче легко можно было избежать, забей Серхио Рамос хотя бы один из двух пенальти (промазал впервые с 2018 года).

Германия выступает значительно стабильнее: ни одного поражения в десяти последних матчах, две победы над Украиной, успех в игре с Чехией и сверхрезультативные ничьи с Турцией и Швейцарией (по 3:3). Йоахим Лев часто ротировал состав и выпускал игроков скамейки – возможно, поэтому немцы не всегда показывали максимум.

Лицом к лицу

Испания и Германия 14 раз встречались друг с другом: у «Фурии Роха» 4 победы, у соперника – 6.

Последние два матча завершились вничью – 1:1.

В 5 последних встречах суператакующие команды забили всего 7 мячей.

Серхио Рамос никогда не забивал Германии, даже с пенальти.

Германия пропустила 7 мячей в пяти играх Лиги наций – худший результат среди лидеров групп наравне с Россией и Северной Македонией.

Ориентировочные составы

Котировки букмекеров

Победа Испании: 2,37

Ничья: 3,55

Победа Германии: 3,02

Выбрать победителя в этом матче очень трудно, поэтому стоит поиграть с тоталом голов. В последних пяти встречах соперники ни разу не забили больше двух, а сейчас сразятся за победу в группе – любой точный удар может стать решающим. Вряд ли матч получится результативным, поэтому тотал голов меньше 3 за 1,72 – отличный вариант для ставки.

Где смотреть

Стартовый свисток назначен на 22:45 (мск). Игру в прямом эфире покажет «Матч ТВ», а также немецкий аналог Первого канала в России ARD. Также ищите матч по ссылке на Eurosport.ru.

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