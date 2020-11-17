Экс-форвард сборной Ирана Али Даеи вошел в историю, как самый продуктивный футболист национальной команды – на его счету 109 голов. Это мировой рекорд, который скоро может пасть. На достижение Али претендует Криштиану Роналду.

«Я искренне надеюсь, что Роналду побьет мой рекорд по голам за сборную. Ни в коем случае не расстроюсь. Для меня стало бы честью, если игрок такого класса обгонит меня. Криштиану – один из лучших игроков не только своего времени, но и всех времен. Абсолютный феномен», – цитирует Даеи Record.

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Ранее сам Роналду прокомментировал приближение к рекорду:

«Я преодолел рубеж в 100 голов, теперь пора побить и рекорд в 109. Все будет шаг за шагом. Я не одержим, потому что считаю, что рекорды приходят естественным путем».

Приблизиться к Даеи Криш может уже 17 ноября: Португалия сыграет с Хорватией в Лиге наций (следить за матчем можно тут).

Сейчас Али 51 год. Он завершил карьеру в 2006-м и теперь тренирует.

В активе 35-летнего Роналду 102 банки за сборную Португалии – до повторения рекорда Даеи осталось семь голов.

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