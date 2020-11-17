Матч группового этапа Лиги наций между Швейцарией и Украиной, который должен был пройти 17 ноября, не состоится. Департамент здравоохранения швейцарского кантона Люцерн отправил на карантин всю команду Андрея Шевченко.

Это случилось из-за трех новых положительных тестов у футболистов: у Руслана Малиновского, Сергея Кривцова и Жуниора Мораеса. Положительный результат также у тренера по физподготовке Ивана Баштового.

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Правда, ситуация вокруг Кривцова, Мораеса и Баштового уточняется: все трое совсем недавно переболели коронавирусом, и в их организме есть антитела, которые фактически делают невозможным повторное заболевание в данный момент.

УЕФА допустил Кривцова и Мораеса к игре, но швейцарские власти запретили выход игроков в командных соревнованиях и изолировали всю команду.

16 ноября сообщалось о заражении Дмитрия Резника, Эдуарда Соболя и Евгения Макаренко – все трое изолированы в гостиничных номерах.

Решение о дальнейшей судьбе матча примет УЕФА. Ранее у сборной Украины уже возникали проблемы с коронавирусом: из-за нехватки здоровых вратарей в команду вызвали 45-летнего Андрея Шовковского, который завершил карьеру в 2016-м.

После пяти туров Украина набрала 6 очков и расположилась на третьем месте. В Группе 4 лидируют Германия (9 баллов) и Испания (8).

Швейцария замыкает квартет с тремя очками.

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