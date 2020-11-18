В матче шестого тура группового этапа Лиги наций Германия проиграла с позорным счетом Испании – 0:6. Это поражение стало для немецкой команды самым крупным в истории в официальной игре.

Предыдущим самым крупным поражением Бундестим был влет Венгрии на ЧМ-1954 – 3:8. Если брать в расчет и товарищеские игры, то больнее всего немцы проиграли Англии со счетом 0:9 в 1909 году. Команда Йоахима Лёва заняла второе место в квартете и не примет участие в финальной стадии турнира. Несмотря на сокрушительное поражение, увольнять тренера не собираются.

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«Мы по-прежнему доверяем Йоахиму Лёву, без вопросов, – заявил после матча генеральный менеджер сборной Германии Оливер Бирхофф. – Сначала нужно переварить поражение, это займет некоторое время. Все сразу пошло не так. Мы должны извлечь из этого уроки».

Сам Лёв далек от паники и считает, что контролирует ситуацию: «Во втором тайме мы старались применять индивидуальный прессинг, чтобы забить и вернуться в игру. Но испанцы сыграли лучше, они были быстрее и точнее. У нас не было шансов. Но мы доверяем игрокам, которых позвали в сборную. Мы на верном пути, но пока отстаем от того уровня, на который надеялись выйти».

Единственным оправданием безликой игре немцев служит лишь тот факт, что поражение команды Лёва стало первым за год с небольшим – в сентябре 2019-го Бундестим напоролась на Нидерланды (2:4). После этого команды выдала беспроигрышную серию из 12 матчей. Интересно, что после той игры Лёв тоже буркнул журналистам: «Мы на правильном пути».

У испанцев и в самом деле получились все задумки в игре в этот вечер, но установивший новый рекорд Бундестим по количеству матчей среди вратарей (96) Мануэль Нойер вряд ли заслуживал такого отношения от игроков своей команды. Никогда прежде в карьере вратарь «Баварии» не пропускал шесть мячей. Особенно постарался огорчить вратаря Ферран Торрес, который стал первым автором хет-трика в ворота Германии с 2001 года – тогда покуражился Майкл Оуэн.

После поражения англичанам тогдашний главный тренер немцев Руди Феллер тоже не признал ошибок и команда мучилась под его руководством еще долгих три года. Сегодня сложилась похожая ситуация. Лёв рулит командой уже 14 лет, напоминая вцепившегося всеми конечностями в свой трон диктатора. Уйти в отставку Йоги не побудили ни катастрофа ЧМ-2018 (последнее место в группе), ни испанская пощечина. Если 19 лет главной причиной поражения Германии был высокий средний возраст команды, то сейчас причина влета полностью лежит на забронзовевшем на своем месте тренере.

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