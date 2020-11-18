Кто посмотрит матч по ТВ

У России не сыграют лидеры, которые по различным причинам изначально не были вызваны на игры (Дзюба, Фернандес, Смолов). По итогам матча с Турцией список недоступных пополнился – выбыли Андрей Семенов (удаление), Федор Кудряшов и Роман Зобнин (перебор карточек).

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Форма

Россия не побеждает 5 матчей подряд. К поражению от Швеции (1:2) и трем ничьим с Турцией, Венгрией и Молдовой добавились обидные 2:3 в Стамбуле. При этом на выезде с Турцией российская команда показала приятный футбол: много атаковала, неплохо выглядела в защите и прилично давила соперника прессингом – это с учетом игры в меньшинстве с 24-й минуты.

Георгий Джикия, сборная России Фото: Getty Images

У Сербии схожие проблемы: в восьми матчах три поражения, четыре ничьи и победа лишь в дополнительное время над Норвегией в полуфинале квалификации Евро-2021. В последней встрече сербы не удержали лидерство с венграми (1:1), а на Евро не пробились из-за поражения по пенальти от Шотландии.

Лицом к лицу

Россия 5 раз играла с Сербией и никогда не проигрывала (3 победы).

Команды только раз играли в Сербии – закончили 1:1, хозяева проигрывали до 87-й минуты.

В первом матче в группе Россия победила 3:1, два мяча забил Артем Дзюба.

Дзюба и Антон Миранчук – лучшие бомбардиры национальной команды в ЛН (по два мяча). У сербов столько же забил Митрович.

Ориентировочные составы

Котировки букмекеров

Победа Сербии: 2,72

Ничья: 3,25

Победа России: 2,71

Россия уверенно победила сербов в домашнем матче и оттого, вероятно, идет у букмекеров фаворитом. При этом у Черчесова не будет нескольких ключевых игроков, а вот соперник в полном порядке (если не брать в расчет результаты). Сербам терять нечего, России нужна только победа, поэтому наиболее возможный исход – обе забьют за 1,8.

Где смотреть

Матч в прямом эфире покажет Первый канал, начало трансляции в 22:40 (мск). Также читайте текстовую трансляцию Eurosport.ru – она лежит прямиком по ссылке.

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