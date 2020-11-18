Станислав Черчесов назвал состав на решающий матч группового этапа Лиги наций против сборной Сербии. С первых минут сыграют следующие футболисты:
Маринато Гилерме, Юрий Жирков, Георгий Джикия, Игорь Дивеев, Вячеслав Караваев, Александр Ерохин, Магомед Оздоев, Далер Кузяев, Алексей Миранчук, Антон Миранчук, Антон Заболотный.
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На кону победа в группе и место во 2-й корзине при жребии ЧМ. Важнейший матч против Сербии
Джамбулат, Велком, Дирол и другие братья Миранчуки пропускают матч. Подробнее об этих странных парнях – в нашем тексте.
Следить за матчем вы сможете в нашей онлайн-трансляции.
- Роман Зобнин, Федор Кудряшов и Андрей Семенов дисквалифицированы на этот матч.
- Артем Дзюба пропускает игру из-за скандала вокруг его интимного видео.
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