В первом тайме счет был уже 4:0 в пользу хозяев. Сербия воспользовалась расточительностью Антона Заболотного, который не использовал несколько моментов, и забила усилиями Луки Йовича (дубль), Неманьи Радоньича и Душана Влаховича.