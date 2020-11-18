В заключительном туре группового этапа Лиги наций Россия уступила Сербии – 0:5.

В первом тайме счет был уже 4:0 в пользу хозяев. Сербия воспользовалась расточительностью Антона Заболотного, который не использовал несколько моментов, и забила усилиями Луки Йовича (дубль), Неманьи Радоньича и Душана Влаховича.

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Во втором тайме отличился Филип Младенович.

  • Россия осталась с восемью очками в группе и заняла второе место.
  • Сербия набрала шесть баллов и сохранила место в дивизионе В (вылетели турки). Первыми стали венгры – они квалифицировались в дивизион А.
  • Россия потеряла место во второй корзине при жеребьевке квалификации ЧМ-2022. Туда залетела Румыния, которая благодаря голу Эрика Бикфалви сыграла вничью с Северной Ирландией.

Россия развалилась всего на 10 минут. Достойное поражение или провал?

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