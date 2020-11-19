17-18 ноября определились все участники финального турнира Лиги наций УЕФА сезона-2020/21, а также неудачники в трех других дивизионах.

Дивизион А

Лига наций Россия крупно проиграла Сербии и не вышла в топ-дивизион ЧЕРЕЗ 37 МИНУТ

Герои: досрочно участие в полуфинале гарантировала себе сборная Франции. 17 ноября к ней присоединилась Испания, которая уничтожила Германию со счетом 6:0. Еще два участника определились в среду – ими стали Бельгия и Италия.

Неудачники: Элитный дивизион покинули Босния и Герцеговина, Исландия и Швеция. УЕФА еще не принял решение по поводу отмененной из-за коронавируса встречи Швейцария – Украина, но, скорее всего, команде Шевченко присудят поражение. Это означает для команды Андрея Шевченко понижение в Дивизион В.

Полуфинальные пары определит слепой жребий. Арены и время начала матчей УЕФА утвердит 3 декабря на встрече Исполнительного комитета УЕФА. После нее состоится жеребьевка полуфиналов.

Когда и где пройдет финальная стадия

Полуфинал 1: 6 октября 2021

6 октября 2021 Полуфинал 2: 27 октября 2021 года

27 октября 2021 года Финал и матч 3-е место: 10 октября 2021 года

Интерес к проведению финальной стадии выразили Италия, Нидерланды и Польша. Поскольку эти сборные вместе сражались в группе A1, право провести турнир получил победитель этой группы – Италия. Двойной успех команды Манчини!

Дивизион В

Герои: Дивизион А пополнили венгры, прихлопнувшие в последнем туре Турцию. К ним присоединились Чехия, Уэльс и Австрия.

Неудачники: Россия хоть и не понизилась в классе, но невыход в элитный дивизион можно расценивать как неудачу. В последнем туре команде Черчесова нужна была победа над немотивированной Сербией, но получилось сокрушительное поражение. По масштабу катастрофы этот влет сродни шпиговке испанцами во вторник немцев (6:0). Поражение в Белграде срикошетило и по перспективам России на ЧМ-2022 – команда упала в третью корзину и получит при жеребьевке значительно более сильных соперников из первой и второй.

Станислав Черчесов, Россия – Венгрия, Лига наций Фото: Getty Images

Этот класс европейского футбола покинули Северная Ирландия, Болгария, Турция и Словакия.

Дивизион С

Герои: из третьей по рангу лиги в Дивизион В пробились Черногория, Армения, Словения и Албания.

Неудачники: 24 и 29 марта состоятся стыки, которые определят двоих неудачников этого дивизиона. Пары составили: Казахстан – Молдова и Эстония – Кипр.

Дивизион D

Герои: из наименее статусного дивизиона повысились в классе Фареры и Гибралтар.

Неудачники: их нет – ниже падать некуда.

Лига наций 🇷🇺 В основе на Сербию – только 2 Миранчука из 50 3 ЧАСА НАЗАД