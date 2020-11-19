Перед матчем в Сербии сборная России предвкушала, как закопает соперника, возьмет три очка и красиво ворвется в элитный дивизион к Испании, Германии, Италии, Бельгии и другим. Вместо этого Сербия, ослабленная травмами и коронавирусом, закинула команде Станислава Черчесова пять безответных мячей.

К главной команде накопилось миллион вопросов, но вот пятерка самых главных.

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Лука Йович и Далер Кузяев, Сербия – Россия Фото: Getty Images

Уволят ли Черчесова?

Если после успешного старта турнира (две победы в двух матчах) Станислав чувствовал себя королем, то 2020-й он завершил максимально неудачно. В шести последних играх у команды ноль побед и 11 пропущенных мячей (в соперниках не было ни одной топ-сборной). Завершение цикла Лиги наций вообще получилось устрашающим: 2:3 от вылетевшей в низший дивизион Турции и 0:5 от Сербии без Коларова, Милинкович-Савича и Тадича.

«Отставка? Вопрос не ко мне. Мы провели турнир. Начали хорошо, закончили неважно. У нас много новых игроков. А команда должна оставаться командой. Играть с листа такие матчи тяжело», – сказал Саламыч после игры.

Конечно, в отставку Черчесов не подаст – никто не откажется от поста в сборной России. Вряд ли кто-то из боссов РФС сейчас решится на увольнение коуча, ведь недавно (в марте) контракт продлили до 2022 года.

Но провал в такой слабой группе и разгром 0:5 не должны проходить бесследно. Иначе можно быстро вернуться к временам, когда сборная вызывала уже не разочарование, а безразличие.

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Россия так слаба без Дзюбы?

Черчесов мудро оставил Артема вне состава, чтобы избавить сборную от давления, но, возможно, уже пожалел. Даже в плохой форме Дзюба выглядел лидером и, возможно, не допустил бы, чтобы сборная так расклеилась в Стамбуле (поплыли после удаления) и поджала хвост в Белграде.

В ментальном плане Артем по-прежнему важен для команды, даже несмотря на все скандалы, спорную репутацию и огромное эго. Скорее всего, Дзюба вернется в сборную на следующие матчи.

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Зачем вызывали Соболева?

Спрашиваем про Соболева, имеем в виду Заболотного. Увы, уровень РПЛ такой, что форвард, забивший 3 мяча в 13 матчах, считается «нападающим в хорошей форме». Именно за такую статистику Черчесов выставил на два решающих матча форварда «Сочи». Если в Турции вопросов к Антону вроде бы не было, то в Сербии все встало на свои места: запорол шикарный момент на 40-й секунде, раскис и не использовал еще два крутых шанса в первом тайме.

Во второй половине Заболотный думал уже не о команде, а том, как забить, чтобы избежать новых мемов. Но все шло невпопад и, конечно, без голов. Суетливая возня нападающего «Сочи» ярко контрастировала на фоне перфоманса Луки Йовича, который хладнокровно оформил дубль.

В это время в запасе пылился Соболев. Даже если Александр не подходил Черчесову по каким-то тактическим требованиям, то почему он не закончил бенефис Заболотного? Саламыч не выделил форварду «Спартака» ни минуты: остудил, когда надо было спасаться в Турции, и унизил, когда все уже было потеряно в Сербии. Главный тренер показал Соболеву его место, предпочтя доигрывать обе встречи без номинальных нападающих.

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Что происходит с вратарями?

То, что Черчесов не доверяет прогрессирующим Сафонову и Максименко, это уже не новость. Но удар по Гилерме слишком очевиден. Бразилец получил в первом тайме четверку, но вряд ли стал прямым виновником разгрома – очевидных ляпов он не допускал.

Тем удивительнее, что Станислав показательно снял его в перерыве.

«Гилерме неудачно сыграл тайм, ни разу не выручил. Поэтому мы посчитали нужным его поменять. Такие таймы бывают у каждого вратаря, зачем дальше его оставлять», – решил Саламыч.

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Завершит ли Жирков карьеру?

Разгром в Сербии испортил Жиркову красивую дату – он провел сотый матч за сборную. 37-летний защитник гоняет в сборной так, что сил на «Зенит» не хватает. Вместо радости и чести от выступления за родину он получает 0:5 и второе место после Венгрии. Юрий Валентинович, а оно вам надо?

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