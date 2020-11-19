Главный тренер сборной России Станислав Черчесов после разгрома от Сербии и невыхода в Лигу А ответил на вопросы журналистов во время пресс-конференции.

Об отставке

Лига наций Черчесов высказался о скандале вокруг Дзюбы и его будущем в сборной 09/11/2020 В 13:55

Во-первых, вопрос не ко мне. Во-вторых, мы начали турнир хорошо, но закончили неважно. Сегодня игра показала, что команда должна быть ей. У нас много молодых, и сыграть всем с листа не удается.

О составе

Во-первых, всегда есть 45 минут, которые дают возможность отыграться. Мы попытались, но нам не удалось, но моменты были. Гол престижа не забили, но моменты были. Нельзя по такой игре делать выводы по тому или иному игроку. Первый вопрос был о моем будущем, но на таком уровне у нас впервые не было такого количества игроков. Молодых надо вводить аккуратно, а сейчас они должны играть потому что многих нет. С одной стороны хочется выигрывать, а с другой предъявлять претензии молодым игрокам, которые по разным причинам не могут дать результат – легкомысленно и не правильно.

Теперь вам понятно почему аккуратно вводили игроков? Сборная тоже команда. В Швеции у нас год назад было то же самое, или два. Мы живем тоже своей жизнью, у нас есть устои и сложно сыграть с листа. Теперь, надеюсь, меня поймут, почему я так делал всегда. Мысли уйти со скамейки? У вас какой-то настрой особенный? Следующий вопрос.

Об игре

Скажу банальность, но у Сербии все залетело, а у нас нет. Сербы были свежее, лучше и заслуженно выиграли. Сказали, что нет движения, а когда команда не готова физически, то мы и выглядим ниже уровня, который можем дать. Сегодняшний матч, свой цикл на чемпионат Европы прошли. Сербия не вышла, значит в тот момент, когда надо было быть готовыми – у них не вышло, а мы были готовы. Сербия всегда была хорошей командой, но что-то в отборе у них не получилось.

О Дзюбе

Зачем возвращаться к вопросу, который мы закрыли? Мы не хотим говорить об этом, а вы опять педалируете. Дзюба добавляет многое нашей игре, но по той или иной причине его нет. Думаю, что невызов – правильное решение.

Слова 57-летнего Черчесова приводит «Чемпионат».

Россия уступила со счетом 0:5.

Дзюба не был вызван на последние матчи из-за скандала с интимным видео, которое слили в Интернет.

Лига наций 💔 Черчесов отстранил Дзюбу от сборной России на ближайшие матчи 08/11/2020 В 13:32