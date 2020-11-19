Бывший футболист сборной России Александр Мостовой раскритиковал натурализацию бразильского вратаря «Локомотива» Маринато Гилерме, который в матче Лиги наций против Сербии пропустил четыре мяча и был заменен.
«Про Гилерме и его вызов в сборную я говорил еще шесть лет назад. Не понимаю, зачем давать паспорт вратарю бразильцу. У нас что, своих вратарей нет в 150-миллионной стране? Это было еще при Слуцком, когда он был у руля и в сборной, и в ЦСКА. Еще одного «великого» сделали тогда. Чем Джанаев, Шунин, Сафонов хуже Гильерме? Я не понимаю», – цитирует 52-летнего Мостового Sport24.
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- В перерыве вместо Гилерме вышел Сослан Джанаев и пропустил еще один мяч.
- После разгрома Россия не вышла в Лигу А и опустилась в третью корзину при жеребьевке ЧМ-2022.
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