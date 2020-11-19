«Про Гилерме и его вызов в сборную я говорил еще шесть лет назад. Не понимаю, зачем давать паспорт вратарю бразильцу. У нас что, своих вратарей нет в 150-миллионной стране? Это было еще при Слуцком, когда он был у руля и в сборной, и в ЦСКА. Еще одного «великого» сделали тогда. Чем Джанаев, Шунин, Сафонов хуже Гильерме? Я не понимаю», – цитирует 52-летнего Мостового Sport24.