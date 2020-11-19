Главный тренер сборной Сербии Любиша Тумбакович прокомментировал крупную победу над Россией в заключительном матче группового этапа Лиги наций.

«Не знаю, почему Россия провела такой матч. Может быть они несерьезно восприняли нас, были слишком самоуверенны», – цитирует коуча «Спорт-Экспресс».

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Тумбакович добавил:

«Матч был хороший. Надо признать, нам немного повезло. Парни были сильно мотивированы, жаждали доказать свою состоятельность, были сфокусированы на том, что от них требовалось. Хорошо, что мы сохранили прописку, но я бы отдал все ради победы в стыковых матчах за путевку на чемпионат Европы. Впрочем, это футбол. Будем ждать новой возможности.

У нас молодая команда, и у нее, безусловно, есть будущее. Игроки вышли на матч с высокой мотивацией и амбициями. Многие из них будут кандидатами на участие в отборочных матчах чемпионата мира. Конечно, при условии, что мы все останемся на своих местах и сохраним набранный ход».

Сербы закинули в ворота России 5 безответных мячей.

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