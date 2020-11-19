До чемпионата мира-2018 Станислав Черчесов вел себя в меру заносчиво. Он проигрывал контрольные матчи, но запрещал слова, излучал уверенность и давал понять, что все будет в порядке. Когда сборная дошла до четвертьфинала, Черчесов выдохнул и осознал, что оброс панцирем. Любая критика Стаса разбивалась о великий мем «потом мы обыграли испанцев» – казалось, коуч заслуженно сел на трон.

Конечно, он постоянно твердил, что ЧМ остался в прошлом, но в целом его риторика и поведение стали совсем уж монархическими. Черчесов примерил образ великого гуру, который все знает наперед и вообще не ошибается – особенно в плане кадров. После суперспокойного отбора на Евро Станислав совершенно растерял связь с реальностью: абстрагировался от 2:7 с Бельгией, но сосредоточился на уверенных победах над Шотландией и другими андердогами. Критиковать сборную стало немодно: наоборот, в медиа хвалили команду и тренера за солидную квалификацию на ЧЕ и важный скилл – умение всегда рвать тех, кто хотя бы капельку слабее.

Лига наций Черчесова пора гнать? 5 вопросов после 0:5 от Сербии 7 ЧАСОВ НАЗАД

Абсолютно каждая будничная победа прокачивала эго Черчесова. Внутри себя он явно стал кем-то вроде Гуса Хиддинка – волшебником, который вывел сборную на новый уровень. Именно в такой атмосфере началась эта Лига наций: Стас дернул сербов и венгров, уселся на первое место в группе и приготовился к промоушну в элитный дивизион. А дальше случился крах – Черчесов трижды облажался.

Во-первых, Станислав выдал шестиматчевую серию без побед, то есть не смог быстро разобраться с кризисом. Во-вторых, Черчесов не справился с задачами: отдал первую строчку в группе Лиге наций и рухнул в третью корзину перед жеребьевкой ЧМ – теперь ему это разгребать. В-третьих и в-главных, Станислава эпично распотрошили сербы: после белградских 0:5 нужно забыть и испанцев, и шотландцев, и даже легендарные разгромы Сан-Марино.

Гилерме пропускает первый мяч (Неманья Радоньич) в матче Сербия – Россия Фото: Getty Images

Сборную заставили почувствовать себя карликом, ничтожеством, лузером – и это по-настоящему полезно. Заняв первое место в группе ЛН, Россия готовилась бы к Евро в статусе крепкой команды. В ее истории такое было дважды. Сначала осенью 2009-го – все обернулось трагическим выездом в Марибор. Игроки (например, Павлюченко) до сих пор признают, что недооценили Словению и даже толком не настроились на ответную игру: знали, что сильнее, поэтому не сомневались в проходе на ЧМ. Второй раз сборную казнили на Евро-2012: перед турниром парни выдали 3:0 с Италией, затем размотали чехов, а потом прочитали, что стали фаворитом чемпионата. На этом сказка кончилась, зато начались ожидания и проблемы.

Дело в том, что России противопоказано ощущать себя мощной, стабильной и крутой. Наоборот, оба успешных турнира (Евро-2008 и ЧМ-2018) состоялись на фоне тотального хейта, чудовищного неверия и страхов облажаться. То же самое должен чувствовать и тренер. Разумеется, на белградской пресс-конференции Черчесов продолжил играть в мудреца, но он явно понимает, что испанская индульгенция обнулилась: после Евро легко можно стать изгоем и физруком.

Здорово, что корону Станислава спилили под корень именно этой осенью – есть время изучить ошибки (особенно свои), собраться и без гонора подготовиться к чемпионату Европы. Главное, чтобы Черчесов не списал унизительные 0:5 на коронавирус, тяжелый график и несчастный случай: если так произойдет, серия кошмарных матчей продолжится летом 2021-го. И тогда за сборную станет по-настоящему стыдно.

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