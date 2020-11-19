Журналист Илья Казаков назвал причину, по которой форвард сборной России Александр Соболев не смог выйти на поле против Сербии.
«Насколько я знаю, у Соболева перед игрой возникли боли в колене, оно «защелкнуло». Анатомические особенности, подвернул, неудачно наступил? Не знаю. Как и не знаю, почему после матча Станислав Черчесов не рассказал это, что позволило бы ему снять волну негатива.
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Вероятно, он был на сильных эмоциях, отвечал только на заданные вопросы. Можно ли было бы нападающему выйти на уколах? Думаю, нет. Но даже если да, то в полную силу Александр сыграть все равно бы не смог», – написал Казаков в телеграм-канале.
- Соболев значился в заявке на матч, но всю игру провел на скамейке.
- На острие сборной вышел Антон Заболотный, который упустил несколько голевых моментов.
- Россия проиграла со счетом 0:5.
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