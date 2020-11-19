Депутат Госдумы Виталий Милонов раскритиковал сборную России за разгромное поражение в матче с Сербией (0:5) и сравнил игру команды с мастурбацией.

«Это продолжение истории с Дзюбой. Мы так много говорили применительно к сборной про его видеоонанизм, что забыли, что сборная – это еще и футбол. То, что было вчера, – это хуже, чем онанизм. Нас раздели и просто сделали как девочек, как детей, порвали как тузик грелку», – цитирует Милонова Sport24.

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Также депутат добавил, что игрокам нужно отчитаться перед министром спорта Павлом Колобковым: «После таких поражений нужно вызывать нашего главного тренера и команду на ковер к министру спорта, чтобы они ответили. А то у нас получается, что плохо сыграли, извините, радуйтесь тому, что есть. Это все-таки не клубные состязания были, а матч нашей национальной сборной. Мы не можем дать нашим соперникам ощущения, что у нас нет футбола. Нет, у нас футбол хороший, но вчера это был не футбол. Это хуже, чем онанизм Дзюбы. Наши ребята вчера над нами посмеялись, это был групповой онанизм в сторону своих болельщиков. Наша сборная просто ужасно опозорила нас. Уж лучше Дзюба со своим онанизмом, чем вся сборная с таким онанизмом.

Туркам тоже проиграли, это тоже позор. Всегда били турок, а тут были сами биты. Наши деды били турок, а тут проиграли и дали возможность показать, что они своими донерами нашу шаверму могут победить. В общем еще пару тройку таких замечательных матчей, то можно их распустить к чертям собачьим и сказать: «Спасибо! Страна в вас больше не нуждается». Потом набрать уже нормальных людей в сборную. Я надеюсь, что после таких серии неудач Черчесов должен будет взять на себя ответственность. Он должен сказать, что он либо готов исправить ситуацию через какое-то время. Либо сам уходит, если он не справляется. Это будет мужской поступок», – сказал Милонов Sport24.

В результате поражения от Сербии сборная России уступила первую строчку в Лиге наций венграм и не поднялась дивизионом выше – в Лигу А.

Также команда опустилась в третью корзину при жеребьевке отборочного турнира ЧМ-2022.

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