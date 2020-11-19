Уже после пресс-конференции Черчесов сказал кому-то за кадром, что не виноват в такой игре команды. Несколько его фраз случайно попали на видео.

«А почему меня должны в отставку отправить? Из-за того, что 20 человек нет в команде? Я в этом виноват? Ну, не 20... А сколько, 14? 5:0? И что? 5:0 нам даст больше», – заявил Станислав Саламович.