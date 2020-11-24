Главный тренер сборной России Станислав Черчесов пришел в эфир программы «Все на футбол» на «Матч ТВ» и больше часа отвечал на вопросы комментаторов телеканала – Георгия Черданцева, Дениса Казанского и Дмитрия Губерниева.

Об отставке после 0:5 с Сербией

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– Главному тренеру не следовало это делать. Если бы надо было это сделать, я бы сделал. Это одна игра, которую мы провели, надо сказать, безобразно. Я сам был шокирован этим результатом. Но это спорт, надо все переосмыслить. Есть глобальная задача, которую мы решили – выход на Евро-2020. Есть матчи Лиги наций, где очень обидно, что мы заняли второе место. Запоминается последнее, поэтому в очень негативном свете сейчас все предстало.

О замене Гилерме в перерыве матча с Сербией

Станислав Черчесов, Россия Фото: Getty Images

– У каждого вратаря бывают такие дни, когда ничего не получается. Дали ему отдохнуть и прийти в себя. Думаю, это был правильный шаг. Почему я должен жалеть [о словах «Гилерме не спас, поэтому я его поменял»]? Я же перед вами сижу, не он. Поэтому если вратарь не выручил, значит, он не выручил. Я же не сказал, что он ошибался, – я сказал, что он не выручил, это совершенно разные вещи. Это наш вратарский сленг, может, вам это непонятно.

О травме Александра Соболева перед игрой с Сербией

– Для меня [слова гендиректора «Спартака» Шамиля Газизова об информировании сборной] такое же удивление, как и для вас. Я не знаю, это личное высказывание [Газизова] или мнение клуба. Но с Леонидом Арнольдовичем я был сам на переписке. И он все прекрасно знает. Если футболист готов играть и провел все тренировки, а колено у него замкнуло, когда он встал...

Вот я сейчас встану, и у меня колено замкнет, – это вы виноваты, что ли? Такая ситуация. Леонид Арнольдович все знал. Не знаю, почему это все вылезло. Меня не оскорбляет и не удивляет то, что они сказали, а что футболист молчит. Потому что футболист на сборе, мы каждого спрашиваем: как, что, чего. Он все тренировки провел вообще без проблем.

Кстати, игрок того же «Спартака» Зобнин перед игрой с Молдовой на разминке показал, что у него что-то побаливает, мы его освободили, он не был в заявке. И через два дня сыграл с Турцией великолепный матч и вернулся в клуб. Так что мы никого не заставляем. Переписку с Леонидом Арнольдовичем я показывать не буду, но он прекрасно знал ситуацию.

О Матвее Сафонове в сборной России

Матвей Сафонов, «Краснодар» Фото: Getty Images

– Денис Казанский, вы, видимо, с Сычевым в своей передаче [ютьюб-шоу «Сычев подкаст и Денис Казанский»] выходите и не читаете, что говорит главный тренер и РФС. Потому что есть молодежная сборная, которая решает свои задачи. И, как только она их решила, мы начали вызывать игроков молодежной сборной, чтобы с ними знакомиться. Как только она решила: ни себе ни людям – так не бывает.

Скажите, пожалуйста, как можно быть третьим вратарем и наигрываться на перспективу? Не лучше ли быть основным в молодежной сборной? Вы все это знаете теоретически, но так получается, что перед вами сидит тот, кто сам этим делом занимался. И так же играл в молодежной и не вызывался в первую. Акинфеевы и Харины, наверное, не каждый год рождаются.

О золотом активе сборной – братьях Миранчуках и Федоре Чалове

– Давайте мы сделаем так: этому золотому активу, по-моему, пора себя хотя бы позолоченным сделать. Потому что этот золотой актив сейчас у нас играл и вот, я сижу перед вами, а они у себя дома чай пьют, а я перед вами из-за этого золотого актива сижу.

Это не говорит о том, что они плохие. Это говорит о том, что они должны внимательно слушать, что мы говорим и уже делать шаги вперед. Потому что этот золотой актив уже должен что-то делать. Потому что они у себя дома золотой актив. Вот они на поле, и вот они должны показывать.

О разнице между Чаловым и Антоном Заболотным

Антон Заболотный, сборная России Фото: Getty Images

– Кстати, о птичках. Чалов, он должен правильно понять, сколько его не было, 1,5 года? Сейчас я его нашел лучшим, чем в прошлые разы. [Заболотный выходит в основе], потому что Заболотный приносит больше пользы команде. Пускай припомнят [пять промахов в Сербии]. Можно припомнить и три промаха вчера с ЦСКА.

А припомните мне, пожалуйста, один промах Чалова в игре с «Сочи». Мне лучше «бездарный» Заболотный, пускай он на меня не обидится, потому что вы его так [называете], я его бездарным не называю, нежели талантливый, который ничего не делает. Вы и так со стороны посмотрите: у того-то было пять моментов, а у талантливых, золотых активов ничего не было». (цитаты – по сайтам «Матч ТВ» и Sports.ru).

Сборная России второй сезон подряд осталась на втором месте в Лиге наций и не вышла в высший дивизион турнира УЕФА.

Русская национальная команда не выигрывала шесть матчей подряд, а в последней встрече крупно уступила Сербии со счетом 0:5.

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