УЕФА присудил сборной Украины техническое поражение со счетом 0:3 в матче группового этапа Лиги наций со Швейцарией. Команда покинула элитный дивизион.

Решение опубликовано на официальном сайте УЕФА. Игра должна была состояться 17 ноября, но была отменена из-за вспышки коронавируса у украинцев. Положительные тесты стали футболисты Руслан Малиновский, Сергей Кривцов и Жуниор Мораес, а также тренер по физподготовке Иван Баштовой.

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«Я не буду комментировать решение УЕФА. Хочу поблагодарить тренерский штаб, медицинский персонал, федерацию футбола Украины, всех игроков нашей команды и болельщиков за высокий профессионализм и единство со сборной. Мы не несем ответственности за результат», – написал главный тренер украинцев Андрей Шевченко.

С учетом технического поражения Украина заняла четвертое место в группе и опустилась в Лигу B.

Швейцарцы остались в элитном дивизионе.

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